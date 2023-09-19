Візит Зеленського до США: з'явилися перші кадри з президентом у Нью-Йорку (фото, відео)

В ОП повідомили, що Володимир Зеленський насамперед відвідав українських військовослужбовців, які проходять у США реабілітацію. Глава держави нагородив бійців орденами "За мужність" III ступеня.

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська в ніч на 19 вересня прибули до Сполучених Штатів Америки. Дружина глави держави поділилася першими знімками, на яких пара виходить із літака. Фотографії вона опублікувала у себе в Telegram.

"Разом із Володимиром Зеленським прибули до Нью-Йорка для участі в заходах 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН", — написала вона.

За словами Зеленської, вона виступить на Генеральній асамблеї ООН, щоб розповісти про українських дітей, які постраждали від війни.

"Розповім про українських жінок і щойно ухвалену стратегію рівної оплати праці на заході, приуроченому до Міжнародного дня рівної оплати праці", — зазначила перша леді.

Сам же Володимир Зеленський після прильоту в Нью-Йорк насамперед відвідав українських військових, які проходять реабілітацію в місцевій лікарні. Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

"Глава держави оглянув кімнату реабілітації, де встановлено спеціальне обладнання для відновлення можливостей поранених воїнів", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Зеленський також поспілкувався з військовослужбовцями та побажав їм одужання. Президент нагородив захисників орденами "За мужність" III ступеня.

"Дякую вам за те, що продовжуєте боротися за нашу державу, захищати її кордони. Також дякую лікарям і всім тим, хто підтримує українських солдатів від самого початку повномасштабної війни. Ми будемо всіх вас чекати, ви нам потрібні — кожен боєць України — для того, щоб перемогти ворога", — сказав президент.

Нагадаємо, що Зеленський прибув до Нью-Йорка з "чіткою пропозицією". За словами глави держави, головним принципом, який буде обговорюватися, є територіальна цілісність країни. ООН повинна мати інструменти, які дадуть змогу зупиняти агресії та запобігати їм.

Зазначимо, що раніше в Білому домі озвучили очікування від майбутньої зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського. Представник адміністрації Джон Кірбі повідомив, що американський лідер особисто хоче почути від свого колеги інформацію про ситуацію на фронті.