Націлився на США: Путін планує кроки для руйнування підтримки України, — NYT

Американські урядовці очікують, що Кремль почне активно агітувати громадян США підтримувати кандидатів, які виступають проти надання Україні допомоги. Крім того, у Європі будуть виділяти гроші на проросійських політиків і навіть можливі диверсії.

Президент Росії Володимир Путін не змінив свого наміру повністю окупувати Україну. Його соратник — міністр оборони Сергій Шойгу — впевнений, що РФ продовжить бойові дії, протримається до 2025 року і досягне поставленої мети. Між тим очільник Кремля дещо змінив набір цілей, які йому потрібно досягнути, що перемогти. Зокрема, тепер Путін активізував вплив на західних політиків та західне суспільство. Він використовує сучасні технології та пропаганду, щоб партнери відвернулись від України і вона опинилась з ним сам на сам. Про це пише видання The New York Times.

The New York Timews посилається на неназвані джерела в американському уряді. Вказує, що глобальна мета РФ — протриматись довше, ніж країни Заходу, які підтримують Україну. Тому поставлена нова ціль — зруйнувати партнерство з США, ЄС та іншими партнерами. Щоб її досягнути, активно будуть використовувати низку інструментів: сучасні технології, теорії змови, пропаганду. Видання описало окремі заходи, які вживатиме Росія.

План Путіна проти України — президентська кампанія в США

Наразі увага Путіна особливо зосереджена на президентській кампанії в США, пише NYT. Він планує підтримувати на виборах кандидата, який відмовить Україні в допомозі. Завдяки цьому з часом, сподівається, повністю зруйнує міжнародну коаліцію, яка її підтримує. Для цього у Європі Кремль також підтримує проросійських політиків. Співрозмовники видання вказали, що Путін впевнений: таким чином він нарешті почне здобувати перемоги на полію бою.

"Путін вважає, що він може вплинути на американську політику, щоб послабити підтримку України та потенційно відновити свою перевагу на полі бою", — ідеться в NYT.

У США Кремль почне інформаційні кампанії, які критикуватимуть дії НАТО та Білого дому. Очікується, що кількість відповідних меседжів зросте найближчі місяці. Завдяки цим діям зменшиться рівень підтримки політиків, які прихильні до України. Співрозмовники NYT зазначили, що немає гарантії, що плани росіян повністю реалізуються. Але вони здатні розпалити дебати щодо цього питання. Дебати вже призвели до зменшення фінансування — про це свідчить останнє голосування у Конгресі.

План Путіна проти України — сучасні технології на службі в Кремля

Які сучасні технології може використати Кремль?

У ЗМІ вказують, що росіяни навряд чи зможуть ефективно використати Facebook та Youtube — там вжили спеціальні заходи, щоб зменшити вплив російських наративів.

Однак залишились ще дві мережі: X (колишній Twitter), у якому новий власник Ілон Маск відключив інструменти виявлення впливу на вибори в США, та TikTok — мережа, популярна серед молоді, власником якої є ще один антагоніст США — Китай.

Крім того, на вибори можуть тиснути й інші "гравці". Наприклад, під час виборів 2018 року виявили впливи Ірану, Куби і навіть Венесуели, пише NYT.

Є сподівання, що громадяни навчились не сприймати на віру весь контент, який вони споживають у соцмережах. Однак потрібно пам'ятати, що технології також не стоять на місці.

По-перше, фабрики тролів, які раніше утримував власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, поступово працевлаштовуються в структури, пов'язані зі спецслужбами РФ. По-друге, можливе використання технологій штучного інтелекту, застерегли в ЗМІ.

По-третє, у РФ навчились маніпулювати західними ЗМІ та міжнародними організаціями, щоб поширити найнеймовірніші повідомлення. Наприклад, нагадує NYT, успішно розповідали про біолабораторії в Україні і цілком серйозно вимагали в ООН провести розслідування.

"Інтернет є єдиним місцем, де в Росії ніколи не закінчаться боєприпаси", — сказав співрозмовник видання.

Якщо дії у мережі не будуть такими успішними, як хотілося б Кремлю, то почнуть діяти звичним чином — тоді почнеться ескалація, наприклад, в Європі. Для цього будуть фінансувати проросійських політиків і можуть навіть вчиняти диверсії, щоб нашкодити підтримці України.

"Недооцінка здатності Росії проводити операції впливу була б помилкою", — підсумувало видання NYT.

Зазначимо, днями у Конгресі викинули з бюджету на 2024 рік 300 млн дол. на підтримку Україні. При цьому політики-республіканці запевняли, що це розходиться з їхніми "моральними принципами".

Водночас у Європі поруч з Угорщиною, яка у ЄС блокує гроші на допомогу Україні, може з'явитись ще одна аналогічна країна. Зокрема, на виборах в Словаччині перемогла партія, яка не налаштована продовжувати співпрацю.

Тим часом у Польщі заявили про блокування зерна та зброї для України. Однак, після певних натяків США, почались перемовини між українськими та польськими урядовцями.

Нагадуємо, команда Путіна почала підготовку до президентських виборів. Наприклад, почали набирати довірених осіб, які агітуватимуть росіян за нього голосувати. Тим часом Пентагон запевнив, що фінансування воєнних потреб України поки що не припиниться: на це є ще 5 млрд дол.