Нардепи Дмитрук та Куницький побили хлопця в центрі Києва, — соцмережі (відео)

Потерпілий заявив, що народні обранці нібито звинуватили його в шахрайстві і вимагали гроші. Сам нардеп Дмитрук каже, що хлопець — працівник шахрайського кол-центру.

У Києві двоє нардепів побили хлопця. Постраждалий викликав поліцію. Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса. Інфо".

За свідченнями постраждалого, він перебував на вулиці, коли один із депутатів — Артем Дмитрук, якого 16 листопада 2021 року виключили з фракції "Слуга народу", та його колега теж нардеп від "Слуги народу" Олександр Куницький почали його знімати. Хлопця це обурило і він підійшов з'ясувати причину зйомки. Далі стався конфлікт і депутат Дмитрук вдарив потерпілого.

На місце викликали поліцію. Правоохоронці зафіксували заяву про побиття.

На оприлюдненому відео закривавлений хлопець розповів, як все відбулося. Попередньо, у постраждалого зламаний ніс. Потерпілий стверджує, що парламентарі підійшли до нього, почали знімати на камеру, звинувачувати в тому, що він шахрай, вимагали гроші, а потім почали бити.

"Я стояв на вулиці, Дмитрук і Куницький почали мене знімати. Почали мене штовхати, говорити всяку гидоту на телефон, що я там щось виконую або десь працюю. Почалася штовханина. Вони мене почали бити", — розповів потерпілий.

Він додав, що Куницький повалив його на землю, а Дмитрук почав бити кулаками по обличчю.

Сам Дмитрук розповів в коментарі Новини.LIVE, що хлопець нібито працівник незаконного кол-центру, який заважав їм пройти вулицею.

"Ми з Олександром Куницьким прибули до бізнес-центру "Протасов" для перевірки роботи шахрайського кол-центру. Прибувши на місце, ми побачили, як близько 50 людей тікають з цього шахрайського кол-центру. Після цього ми почали йти далі вулицею, де було спеціально виставлено молодика, якого ви бачили на відео", — сказав нардеп.

Що відомо про Артема Дмитрука

Артем Дмитрук — народний депутат IX скликання (з 2019 року), обирався від партії "Слуга народу". Він також підприємець і професійний спортсмен, який керував федерацією професійного боксу Одеси та області.

25 січня 2022 року в Одесі міськраді проводили засідання земельної комісії, але захід зірвав виключений із фракції "Слуга народу" Артем Дмитрук, який влаштував разом із соратниками бійку. Нардеп за допомогою групи підтримки пройшов до зали на другому поверсі міськради, почав бігати по столах і ламати меблі.

Депутат Артем Дмитрук Фото: Гордон

Що відомо про Олександра Куницького

Олександр Куницький — народний депутат України 9 скликання. Обраний по 169 округу (Харків) від "Слуги Народу". На момент балотування на виборах 2019 року, окрім українського, мав також паспорт громадянина Ізраїлю. Розповідав, що служив в армії Ізраїлю. Куницький став відомий як активіст "Дорожнього контролю" під ніком "ZP Санек", і як власник однойменного ютуб-каналу.

11 березня 2022 року його за знімання затримали в районі блокпосту та передали співробітникам СБУ.

Нагадаємо, що 28 серпня, в Одесі напали на нардепа Артема Дмитрука. Він приїхав до одного з бізнес-центрів, щоб перевірити інформацію про роботу шахрайського колцентру. Уже в офісі один зі співробітників завдав ударів Дмитруку. Нардеп сам викликав правоохоронців, щоб зафіксувати інцидент, однак від госпіталізації до лікарні відмовився.

Раніше повідомлялося, що очільнику ТЦК, який побив військового на Полтавщині, загрожує до 12 років тюрми. Керівник побив свого підлеглого старшого лейтенанта, тому що йому "не подобалося", як той виконує свої обов’язки.