Тищенко та Дубінський побилися в кулуарах Верховної Ради, — нардеп (фото)

За словами парламентарія Євгена Шевченка, його колеги влаштували "бої без правил". Сторони конфлікту поки що не коментували того, що сталося.

Народні депутати Микола Тищенко та Олександр Дубінський (обидва були виключені з фракції "Слуга народу") влаштували бійку в кулуарах Верховної Ради. Про це 5 жовтня повідомив нардеп Євген Шевченко у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні в кулуарах парламенту Микола Тищенко та Олександр Дубінський провели поєдинок із боїв без правил", — написав Шевченко.

До свого посту нардеп прикріпив опитування, щоб дізнатися думку читачів свого каналу про те, хто з двох нардепів може перемогти в бійці.

Зазначимо, що ані Дубінський, ані Тищенко не коментували того, що сталося. Про причини конфлікту також не повідомляють.

Нагадаємо, 5 жовтня нардеп Олександр Дубінський повідомив, що йому вручили повістку в ТЦК. Документ йому передали під стінами будівлі ДБР, куди він прийшов отримати клопотання про продовження запобіжного заходу у відкритому проти нього провадженні про виїзд за кордон під час воєнного стану.

Раніше, 26 липня стало відомо, що нардеп Олександр Дубінський відпочиває з дівчиною в Барселоні.

Нагадаємо також, дружина виключеного з партії "Слуга народу" депутата Миколи Тищенка Алла Барановська розповіла, чому її чоловік не пішов на фронт.