За прогнозом погоди. Коли і як Кремль відновить ракетні удари по Україні

Минулого року в цей час Росія вже розпочала свої масовані ракетні атаки на українську енергетичну систему. Блекауту тоді домогтися не вдалося, але було завдано значної шкоди. Наразі в Кремлі відійшли від тактики масових ракетних ударів на користь атаки "Шахедами". Фокус дізнавався чи варто очікувати на нові ракетні удари та коли вони можуть розпочатися.

В ніч на 16 жовтня російське командування здійснило комбіновану атаку, вдаривши по українських містах ракетами та дронами-камікадзе. Одну з ракет було запущено по Миргороду. Слід зазначити, що тієї ж ночі, 16 жовтня, російські збройні сили здійснили комбіновану атаку, використовуючи ударні безпілотники та ракети, по низці регіонів України.

10 жовтня 2022 року Росія завдала першого масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Тоді будо випущено 83 ракети, що стало наймасовішою атакою від початку вторгнення 2022 року. В наслідок атаки пошкодили близько 28 об'єктів енергетичної інфраструктури у восьми областях та Києві. Силами ППО вдалося перехопити 43 ракети. Вже 22 жовтня ворог вдався до другого масованого ракетного удару. Цього разу було використано 33 ракетних запуски, з яких 18 вдалося перехопити. Надалі удари по об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури продовжувалися регулярно, найбільш масовий відбувся 28 грудня – ворог застосував понад 120 ракет.

Останнього масованого ракетного удару по Україні РФ завдала 21 вересня 2023 року. Тоді до атаки було залучено десять літаків Ту-95мс, які в декілька заходів випустили 43 ракети, 36 з них було перехоплено. Російське командування змінило тактику повітряних атак на користь баражуючих боєприпасів типу "Шахед". Саме з їхньою допомогою відбувається руйнування портової інфраструктури на півдні України.

В 2022 році Кремлю не вдалося створити блекаут в Україні, цього року вони продовжать спроби Фото: Укренерго

За даними Головного управління розвідки Міноборони, наразі Росія проводить дорозвідку українських енергетичних об’єктів. Йдеться як про космічну розвідку, так і з використанням безпілотників. Голова ГУР Кирило Буданов впевнений, що, якщо минулого року Росії не вдалось створити в Україні ситуацію блекауту, то цьогоріч вона продовжить переслідувати ці ж цілі.

"В їхніх планах особливих коригувань немає, тож вони будуть продовжувати це робити і в цьому сезоні. На жаль, нас знову чекає битва за електроенергію", — розповів він в інтервʼю "Українській правді".

Оглядачі The Washington Post прогнозують, що цього року зима в Україні буде набагато важчою. Після атак у 2022 році енергомережу України не вдалося відновити в повному обсязі, багато систем не працюють в повному обсязі.

Цього року номенклатура засобів ППО в Україні значно розширилася. Було отримано і поставлено на бойове чергування зенітно-ракетні комплекси MIM-104 Patriot, SAMP/T, Iris-T, NASAM та численні зенітно-гарматні комплекси для боротьби з "Шахедами". Втім, досвід атаки 21 вересня показав, що й цих сил недостатньо, щоб повністю закрити небо.

На думку військового експерта, майора запасу Збройних Сил України Олексія Гетьмана, російські повітряні атаки розпочнуться не пізніше листопада, в Кремлі не шукають якихось знакових дат, але слідкують за прогнозами погоди. "Як тільки похолодає та підуть дощі, треба готуватися до атак", — говорить він Фокусу.

Як Росія атакуватиме Україну взимку

В травні 2023 року в ГУР підрахували, що РФ може на місяць виробляти близько 25 "Калібрів", Х-101 — 35 одиниць, "Кинджалів" — дві одиниці на місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М" – п'ять одиниць.

За словами Гетьмана, нинішня ситуація показує, що масовані ракетні удари можуть відбуватися два-три рази на місяць. А якщо говорити про удари вглиб території, то буде приблизно 40-50 ракет на одну ціль.

"На сьогодні у РФ можуть випускати близько 60-80 ракет щомісяця, плюс-мінус 500 штук є в запасі. Тому для більш ефективного використання буде змінено тактику ударів на комбіновану – "шахеди", крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети. Основні цілі залишаються незмінними – обʼєкти критичної інфраструктури, енергетика. Я думаю, що додадуться ще й військові аеродроми", — пояснює Фокусу колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Російське команування вдасться до тактики комбінованих ударів, використовуючи ракети і дрони одночасно

Він зауважує, що в осінньо-зимовий період Україні слід очікувати масованих ракетних ударів, але комбінованих, з використанням різних типів ракет на безпілотників типу "Шахед". Кількість "шахедів" не зменшується, в Татарстані будується завод, а на наступний рік у РФ планують повністю перейти на власні баражуючі боєприпаси.

"Ми вже бачили їхній потенціал, з використанням до півтисячі безпілотників на місяць. Тому, вони будуть залишатися основою повітряних атак, до яких додаватимуть ракети, коли потрібно буде повпливати на якесь рішення. Ці рішення буде диктувати воєнно-політична ситуація", — говорить експерт.

Разом з тим, Олексій Гетьман говорить, що варто готуватися до ракетних ударів, але вони відбуватимуться в інший спосіб, як там кажуть: з урахування попередніх помилок. Це будуть комбіновані удари, як вони їх плануватимуть зараз прогнозувати складно. Можна говорити точно, що масованими будуть атаки з використанням баражуючих боєприпасів та атаки на прифронтові на прикордонні області за допомогою С-300, їх є в запасі у РФ декілька тисяч.

Голодні й холодні бунти в Україні

Ще однією особливістю осінньо-зимової ракетної атаки РФ на Україну може стати потужна інформаційно-пропагандистська кампанія. Військовий експерт Іван Ступак припускає, що скоріш за все основний акцент ракетних ударів буде направлено на прифронтові області – Одеську, Миколаївську, Дніпропетровську та Запорізьку. Плюс прикордонні – Харківська, Сумська, Чернігівська, тут будуть обстріли з мінометів та реактивної артилерії. Головна ціль – викликати соціально-політичне напруження в країні, створити думку, що Київ відкупився і його захищають. Хоча, не треба виключати, що й столиці теж дістанеться.

"Ми активно готуємося до ракетних ударів, але ворог гарантовано розширить їхню різноманітність. Я думаю, цього року для нових цілей підуть вода, газове постачання та продукти харчування, зокрема зернові елеватори. Минулого року перебої з енергозабезпечення не надто зіграли на руку ворогу. Цього року варто чекати спроб політичної дестабілізації через відсутність хліба в селах на малих містах. Ми ж розуміємо, що відсутність хліба у великому місті сприймається відносно спокійно, то для села — це основний продукт. Сюди ж підключитися інформаційна кампанія в соціальних мережах через ботоферми, що Київ захистили, а про регіони забули", — розповідає Фокусу Ступак.

Разом з тим, попри песимістичні прогнози, Олексій Гетьман відзначає, що якщо дивитися на шкоду від ракетних ударів минулого року, то цього року вона точно буде меншою. Українська протиповітряна оборона суттєво посилилася і покращилася, тому можна бути впевненими, що менше ракет прорветься до цілей. Але треба бути готовим, що влучання будуть. Ми вже побачили на прикладі ізраїльського "Залізного купола", що жодна система не здатна перехопити 100% цілей, особливо коли атака комбінована і масова.