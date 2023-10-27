Мовний скандал: Арестович заступився за таксиста, який вигнав українку з машини

Експерт ринку праці України Сергій Марченко зазначив, що в європейських країнах неможливо отримати послуги, звертаючись до персоналу російською.

Ексрадник глави Офісу президента Олексій Арестович заступився за звільненого київського таксиста, який відмовився розмовляти державною мовою, надаючи транспортні послуги, та вигнав жінку з машини. Арестович написав про це у своєму Telegram-каналі.

Арестович заявив про "мовний талібан" і хоче відшукати таксиста, щоб допомогти йому грошима, поки він шукає роботу.

Арестович відреагував на мовний скандал із київським таксистом Фото: Скриншот

Мовний скандал у Києві — реакція поліції

27 жовтня в поліції Києва розповіли журналістам BBC, що з'ясували особу водія, яким виявився житель столиці 1984 року народження. Його доправили до відділення поліції і склали на нього адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство), який скерують до суду.

За адміністративний проступок чоловікові може загрожувати штраф від 51 до 119 грн (від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або громадські роботи від 40 до 60 годин.

Реакція суспільства

Український журналіст, народний депутат України VII, VIII і IX скликань Микола Княжицький заявив в ефірі телеканалу Espreso.TV, що використання українцями російської мови в побуті — це наслідки російської колонізації, проте мови національних меншин, зокрема росіян, мають певний захист. При цьому Княжицький підкреслив, що в Україні одна державна мова — українська.

"Закон якраз розробляли для того, щоб, коли ви зайдете, приміром, до магазину і звернетеся до продавця українською, — вам також дадуть відповідь українською мовою. Це не забороняє продавцю відповідати російською, англійською чи польською, якщо до нього звернуться іншою мовою і він її знає. Але він не має права не відповісти українською, коли до нього звертаються іншою мовою", — зазначив Княжицький.

Зі свого боку експерт ринку праці України Сергій Марченко зазначив, що в європейських країнах неможливо отримати послуги, звертаючись до персоналу російською.

"Якщо ви захочете надати послугу російською мовою у Франції, вам не вдасться. У Франції надають послуги французькою. Навіть англійська не допоможе в переважній більшості випадків. Якщо спробувати обслуговувати російською в Естонії, твоїми клієнтами будуть тільки "упороті "совєцкі" пенсіонерки", які доживають своє. Але ж ось в Україні, під час війни з Росією, знаходяться люди, що відстоюють право не обслуговувати державною, а користуватися мовою окупанта", — написав Марченко на своїй Facebook-сторінці.

Мовний скандал у Києві — деталі

26 жовтня в мережі опублікували відео інциденту в Києві. На відео таксист висаджує двох жінок із автомобіля, називаючи їх "хворими". Одна з пасажирок запитує, чому він відмовляється говорити державною мовою.

На подію відгукнувся Тарас Кремінь. Мовний омбудсмен заявив, що звернувся до поліції, щоб відшукати чоловіка, який фігурує на відео. Наголошує, що його можуть покарати за порушення Закону України "Про державну мову" — оштрафувати на суму до 5100 грн. Також він розповів, що протягом дев'яти місяців 2023 року зареєстровано 3015 звернень щодо державної мови, з них половина (1519 шт.) стосуються порушень у сфері надання послуг.

За кілька годин з'явилося повідомлення від компанії Bolt. Компанія видалила акаунт таксиста із сервісу та зазначила, що дотримується всіх вимог закону.

Зазначимо, згідно зі свіжим опитуванням КМІС, 45% громадян України відчувають дискримінацію за мовною ознакою. Втім автори опитування не вказали, про яку саме мову — державну чи іншу — ідеться.

Нагадуємо, у Дніпрі власниця магазину відмовилася обслуговувати українців і заявила, що її клієнтами можуть стати виключно російськомовні. У Харкові сталася схожа ситуація: охоронець обізвав українську громадянку за прохання говорити державною мовою.