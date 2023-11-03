Допомогу Україні від США вже чекає свій момент істини, — експерт

В затягувані допомоги Україні від США є три основні моменти, що не повʼязані лише з Республіканською партією.

У затягуванні надання допомоги США для України не можна звинувачувати лише республіканців, деякі з яких, зокрема, трампісти, виступають проти неї. Варто звертати увагу на дії та республіканців. Про це у коментарі Фокусу для матеріалу "Достукатися до Конгресу: чому в США почали переглядати фінансову допомогу Україні" говорить президент Центру європейських та трансатлантичних студій Олексій Коломієць.

Він визначає три основні моменти в цьому контексті. Перший — пізно винесення питання допомоги України на голосування, хо час говорити про необхідність такої розпочалися ще в червні. "Аби голосували у липні чи на початку серпня 2023 року, жодних питань би не було. Але дотягнули до 29 вересня, допомогу Україні заклали у бюджет, якій зрештою не вдалося проголосувати", — говорить він.

Друге — у Сенаті могли б наполягати, що тимчасовий бюджет міг би бути проголосований з додатковою допомогою для України. "Проголосували би і передали назад до Палати представників. Подивились би, що відбулось би у Палаті представників", — припускає експерт.

"Третє ж трапилось вже після голосування за тимчасовий бюджет — було знято спікера Маккарті. "Лише вісім республіканців, так званих радикалів, дали голоси з усієї фракції у 221. Тобто команда, аби зняти Маккарті надійшла з Білого дому. Аби хоча б вісім демократів з 212 не проголосували, він би залишився, і, думаю, фінансування для України було б проголосоване. У той момент до нападу Хамасу на Ізраїль залишилося чотири доби".

Тобто, експерт переконаний, що не треба в односторонньому порядку звинувачувати республіканців, які нині виступають за розділення пакетів допомоги, а дивитися більш широко. "Там відбуваються важкі речі, за нашими спинами. Але момент істини наближається", — говорить президент Центру європейських та трансатлантичних студій.

Нагадаємо, у Конгресі США загострилися суперечки щодо поділу фіндопомоги Україні.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Достукатися до Конгресу: чому в США почали переглядати фінансову допомогу Україні".