"Китай готовий поліпшити відносини зі США": віцепрезидент КНР напередодні зустрічі лідерів

На думку експертів CNN, Китай прагне послати позитивний сигнал напередодні зустрічі лідерів Пекіна і Вашингтона.

У середу, 8 листопада, віцепрезидент Китаю Хан Чжен заявив про готовність Пекіна поліпшити відносини з Вашингтоном. Про це високопоставлений китайський чиновник сказав на Форумі нової економіки Bloomberg у Сінгапурі, пише CNN.

Примітно, що таку заяву Чжен зробив напередодні потенційної зустрічі лідерів двох країн — Джо Байдена і Сі Цзіньпіня.

"Нещодавні зустрічі на високому рівні надіслали позитивні сигнали і підвищили очікування міжнародного співтовариства щодо поліпшення китайсько-американських відносин. Стабільні та здорові відносини — це спільне очікування людей з обох боків", — підкреслив віцепрезидент КНР.

Він зауважив, як пише видання, що Китай готовий зміцнювати спілкування і діалог зі Сполученими Штатами на всіх рівнях, просувати взаємовигідне співробітництво, належним чином управляти розбіжностями і спільно вирішувати глобальні проблеми.

США і Китай — розвиток відносин

На думку експертів CNN, відносини між двома найбільшими економіками світу, в яких були розбіжності з безлічі питань, потеплішали після шквалу переговорів на високому рівні цього літа. До того ж, заява Хана прозвучала буквально за кілька днів після того, як Сі надіслав послання в рамках п'ятої конференції зі створення міст-побратимів КНР і США.

"Провінції-побратими та міста-побратими є важливою платформою для поглиблення дружби. Основою китайсько-американських відносин є народ, а джерелом сили є дружба між людьми", — заявив китайський лідер, зазначивши, що з 1979 року було сформовано 284 такі пари.

Сі додав, що наведення подібних мостів дружби є "широким довгостроковим партнерством між спільнотами в різних країнах".

Востаннє Байден і Сі зустрічалися в листопаді 2022 року на саміті G20 на Балі. Згодом відносини зіпсувалися через торговельну напруженість, а також після того, як одну з імовірних китайських повітряних куль-спостерігачів було збито американськими винищувачами.

У середу, 8 листопада, Міністерство фінансів США опублікувало піврічний валютний звіт, в якому Китай перебував у списку спостереження через відсутність прозорості в управлінні валютою і "надмірний" торговельний дисбаланс.

"Нездатність Китаю опублікувати інформацію про валютні інтервенції та ширша відсутність прозорості щодо ключових особливостей його механізму обмінного курсу вирізняє його з-поміж найбільших економік і вимагає ретельного моніторингу з боку Казначейства", — йдеться у звіті.

Зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіня — що відомо

Потенційна зустріч лідерів двох країн має відбутися наступного тижня. Офіційні особи США поки що не підтверджують її, але зазначили, що підготовка ведеться, а китайський уряд регулярно підтверджує зустрічі на високому рівні.

Президент Байден вирушить до Сан-Франциско 14 листопада, щоб прийняти представників 21 країни-члена Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Одночасно міністр фінансів США Джанет Єллен запросила на дводенну зустріч, яка розпочнеться завтра, 9 листопада, віцепрем'єра Китаю Хе Ліфена.

З червня Вашингтон направив до Пекіна чотирьох чиновників кабінету міністрів, зокрема держсекретаря Ентоні Блінкена, міністра фінансів Джанет Єллен, спеціального посланника президента США з питань клімату Джона Керрі та міністра торгівлі Джину Раймондо.

У жовтні Вашингтон відвідав міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, де він зустрівся з радником із національної безпеки США Джейком Салліваном, держсекретарем Ентоні Блінкеном і президентом Джо Байденом.

Нагадаємо, Фокус писав, що Китай, РФ та Іран поширюють пропаганду проти США та Ізраїлю, маючи намір підірвати їхні позиції.

Разом з тим, Фокус повідомляє, що Китай і Сполучені Штати Америки обговорять контроль над ядерною зброєю найближчим часом. Востаннє такий діалог був за часів правління президента Барака Обами.