"Там немає свободи слова": в Угорщині заявили, що Україні немає місця в ЄС (відео)

За словами угорського дипломата Петера Сійярто, прийняття України до Євросоюзу призведе до появи війни всередині європейської спільноти, що є небажаним для всіх.

В Угорщині продовжують активно обговорювати події, пов'язані з Україною. Останньою заявою стало твердження про те, що в разі війни Україна не вступить до складу Європейського союзу. Про це угорський дипломат Петер Сійярто заявив у своєму Facebook.

За словами Сіярто, оцінка Єврокомісії про те, що Україна не виконала умови, є "правильною".

"Спосіб, у який Україна порушує найбільш основоположні права ЄС у питанні прав національних меншин, особливо кричущий. А оскільки, згідно з оцінкою ЄС, Україна не виконала умов для членства, ми не вважаємо, що будь-який подальший прогрес у питанні про переговори про вступ з Україною є своєчасним", — заявив він.

Глава МЗС Угорщини висловив свою думку щодо можливого вступу України до Європейського союзу в період військових дій у країні. За його твердженням, це може призвести до війни в "співтоваристві", що, на його думку, небажано для всіх.

"Україна перебуває у стані війни, тож можемо побачити, що там не дотримуються ані свободи слова, ані свободи вираження поглядів, і вибори не проводяться теж. Було б очевидно абсурдним для держав-членів ЄС ухвалювати позицію щодо того, як в Україні за таких умов функціонують інститути верховенства права", — не зупинявся Сійярто.

У відповідь на політичні заяви Будапешта віцепрем'єрка України Ольга Стефанишина заявила, що обіцянки "блокувати вступ" України до Євросоюзу не завадять реальним зусиллям із вирішення питання освіти угорської меншини в країні.

Угорщину обурює нещодавно запроваджений закон. Він зобов'язує нацменшини — не тільки угорську — отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою.

Нагадаємо, що в червні в ЄС зазначали, що Україна поступово просувається на шляху виконання семи вимог, які стосувалися реформ судової гілки влади, медіа, правоохоронних органів, у сфері боротьби з корупцією, фінансів.

А експерт проаналізував, чи будуть інші країни ЄС відмовлятися співпрацювати з Україною, як це зробили в Словаччині. Тим часом в Україні планують розробити дорожню карту, яка допоможе залагодити проблеми з урядом Угорщини в питанні нацменшин.