"Ситуація страшна": експерт пояснив, чому РФ підняла питання мирних перемовин (відео)

На думку аналітика Івана Киричевського, у Кремлі розглядають мирні переговори не як поразку, а як "акт насильства" проти іншої сторони. При цьому мир використають як паузу для наступної атаки.

У Росії активізували заклики до мирних перемовин з Україною, свідчать повідомлення у росЗМІ. Однак їх не варто розглядати як визнання поразки, оскільки для Кремля перемовини говорять про їхню перемогу та примус іншої сторони до дій, потрібних росіянам. Про ситуацію щодо заяв РФ про мир ідеться у коментарі експерта Defence Express Івана Киричевського порталу "24 канал".

Киричевський пояснив, що ознайомився з заявами, які публікуються у росЗМІ щодо можливості мирних перемовин. З його слів, з публікацій не випливає, що росіяни визнають поразку у війні з Україною: "Ситуація насправді страшна", — оцінив експерт твердження росЗМІ.

У РФ розглядають мирні перемовини як свідчення перемоги, зазначив співрозмовник журналістів. "Вони розглядають акт мирних перемовин як акт насилля", — наголосив він. При цьому визнав, що ці "акти насилля" Кремль може використати для "паузи для відновлення сил".

Щоб обґрунтувати свою позицію, Киричевський згадав про події Другої світової війни. Тоді Росія примусила Фінляндію до мирних перемовин, умови яких для цієї країни були "нищівними".

Мирні перемовини з РФ — деталі

Восени 2023 року ЗМІ опублікували кілька заяв російського керівництва щодо мирних перемовин. Зокрема, про їхню можливість заявив президент РФ Володимир Путін після зустрічі з очільником Китаю Сі Цзіньпіном у вересні. За підсумками зустрічі російський політик запросив президента США Джо Байдена до Москви "на млинці", стверджуючи, що Росія вже перемогла.

Після заяви Путіна з'явилась заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу — він запрошував США до перемовин щодо України. Перемовини, зі слів росіянина, мають відбутись на "реалістичних засадах". Є певні перепони на шляху до них — це намір Заходу завдати стратегічної поразки Росії, заявив політик.

Тим часом український дипломат Валерій Чалий стверджує, що укладання мирної угоди з країною-агресором — це "негативний сценарій". На думку експосла України у США, у такому випадку "можна забути" про репарації та покарання російських злочинців.

Між тим західні політики дійсно почали шукати ґрунт для укладання мирної угоди, заявили на каналі NBS News. Вказували, що говорять про територіальні поступки, на які може піти Україна. При цьому згадується про "глухий кут", в який начебто зайшла російсько-українська війна.

Зазначимо, перші мирні перемовини з РФ відбулись весною 2022 року і завершились нічим. У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, в якому йшлось про неможливість перемовин, поки при владі у Кремлі перебуває Володимир Путін.

Весною 2023 року Зеленський запропонував "Формулу миру" України, яка складалась з десяти пунктів, серед них — виплата Росією репарацій та покарання злочинців. "Формула миру" обговорювалась на трьох мирних самітах, останній з яких відбувся на Мальті. При цьому західні експерти вказують, що є проблема з наступним мирним самітом. Причина проблем — війна в Ізраїлі та причетність до подій Об'єднаних Арабських Еміратів, які розглядались як можливі авторитетні посередники в перемовинах.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни 13 листопада зазначили, що Сили оборони України мають певні успіхи на лівому березі Дніпра. Тим часом напередодні, 12 листопада, стало відомо про активізацію штурмових дій ЗС РФ під Бахмутом.