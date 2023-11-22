Космонавти-розвідники. Навіщо Росії літак-розвідник М-55, і що з ним не так

Британська розвідка зафіксувала на російському аеродромі експериментальний радянський літак М-55. Раніше його використовували для науково-дослідницьких місії, зараз планують залучити до розвідки над територією України. Фокус розбирався, що це за літак і які перспективи шпигування він має.

Російська армія має обмежені можливості, аби здійснювати розвідку над територією України. Супутників, які їй доступні, недостатньо для стеження в реальному часі за ситуацією під час війни. Тож РФ змахнула пил зі ще одних радянських літаків, аби прилаштувати їх для стеження. Експерти пояснюють, що з цього може вийти.

5 листопада у відкритому доступі з’явилося фото літака М-55 радянських часів "Геофізика". Рідкісний висотний літак розконсервували військово-повітряні сили РФ. До того він перебував на аеродромі "Раменское" під Москвою. Вже за два тижні британська розвідка розповіла, що Росія розглядає можливість повернення в експлуатацію М-55, аби використовувати його у війні з Україною.

Лімітована версія повітряних суден М-55

"Росія, напевно, розглядає можливість повторного введення в експлуатацію радянського висотного розвідника Mystic B (позначення в НАТО M-55). Маючи робочу стелю понад 70 000 футів (21 км), літак нещодавно використовували для науково-дослідних місій. Однак його помітили з військовим розвідувальним обладнанням, розробленим для використання на російських винищувачах", — зазначили британські розвідники.

М-55 — літак радянського виробництва, розроблений у 1960-1980-х роках. Це — стратосферний розвідник, який міг би бути непомітним і недосяжним для наземних засобів через велику висоту польоту. Його максимальна дальність польоту — до 5 тис км. М-55 не був серійним літаком, таких машин було виготовлено всього кілька.

Та й використовували він недовго. Вже коли був випущений і пішов у небо в 1988-му, то втратив актуальність — з’явилася космічна розвідка, тож через це його законсервували. Використовували його росіяни лише в дослідницьких цілях як платформу для вивчення Землі.

Із "розширеними" можливостями літака

Експерти Українського мілітарного центру зазначають, що недавно в мережі з’явилися фотографії, на яких зображений один із цих літаків, оснащений блоком керування, який зазвичай використовують тактичні бомбардувальники Су-34 під час виконання завдань радіоелектронної розвідки. Тож, можливо, у зв’язку з цим виникло припущення, що М-55 може повернутися на службу та займатиметься цілевказанням над територією України або навіть за її межами. Зокрема, міноборони Британії припускає це та зазначає, що використовувати М-55 у бойових операціях Росія наважилася через труднощі "створення адекватного потенціалу розвідки, спостереження, виявлення цілей і рекогностування".

"Його здатність літати на великій висоті дозволяє обладнанню працювати на безпечній відстані", — розповіли в розвідці й уточнили, що, ймовірно, це відбуватиметься й над територією України.

Особливість цих літаків полягає в тому, що літак літає достатньо високо — на межі стратосфери й атмосфери. І Україна не може збити його — засоби для цього відсутні.

Американські безпілотники MQ-9 Reaper у 2016-2017 роках літали над Кримом на висоті 15 тисяч метрів Фото: U.S. Navy Photo

"Подібна ситуація була тоді, коли над Кримом літали американські безпілотники MQ-9 Reaper у 2016-2017 на висоті 15 кілометрів, коли росіяни ще не завели на півострів С-400. Вони бачили їх на висоті, навіть підіймали літаки, намагаючись збити, але невдало. Коли з'явилися С-400, американці стали дуже обережно це робити", — говорить Фокусу військовий експерт Михайло Жирохов.

Нині росіяни можуть використовувати М-55 як висотний розвідник, зокрема для виконання ракетних ударів по Україні.

"Такий собі аналог американського U-2, який досі використовується США, є у штаті американських військово-повітряних сил, — продовжує аналітик. — Наприклад, у випадку, коли росіяни завдають ударів по інфраструктурних об'єктах, крім розвідки на місці колаборантами, які пишуть і знімають для них усе, їм потрібні об’єктивні дані — наскільки цей об’єкт пошкоджений в результаті удару. Йдеться про дорозвідку. А проводити її їм нічим, коли інфраструктурні об'єкти далеко від прикордоння або прифронтової зони. Якщо сталося щось у Селидовому або Краматорську, просто піднімають "орлан" — одразу бачать картину. Вони вважають, якщо піднімуть "геофізику", то зможуть, як американці, за допомогою безпілотників на великій висоті ходити й знімати необхідну інформацію".

Але варто згадати, що експлуатація М-55 достатньо дорога, адже це штучний літак, виготовлений фактично в одиничному екземплярі.

РФ використовує літаки А-50 далекого радіолокаційного виявлення й управління для керування наземними операціями Фото: РИА Новости

Та й пілотів знайти непросто. Вони мають пройти спеціальну підготовку. У радянські часи така була. Але наразі наміть наймолодшим із тоді підготовлених пілотів уже багато років — навряд вони можуть літати. Можливо, нинішні пілоти могли проходити певні експрес-курси. Фахівці говорять, у таких польотах нічого складного немає — не треба використовувати зброю, просто вийти на курс, намотувати кола. Основне — це фізичне здоров'я, бо такі польоти вважаються на межі людських можливостей. Щоб підійматися на такі висоти, треба мати відповідне здоров'я, підготовку, одягати спеціальний костюм, який зменшує навантаження. Важливо пройти тренування, аби не втратити, скажімо, свідомість. Фактично таких пілотів готували як космонавтів. І готували в радянські часи. Нині технології пішли далеко вперед. В Америці є літаки, які літають на таких висотах, влаштовуються навіть космічні прогулянки на надсучасних апаратах, із компенсаторами. Але якщо ми говоримо про цей літак, то йдеться про геть інші можливості.

Брак розвідданих у російської армії

Експерти визнають: у росіян величезна проблема з розвідувальною інформацією, а в час війни вона їм потрібна постійно. Вони б хотіли отримати, наприклад, китайські аеростати, які не так давно були помічені над територією США, але Пекін їх не постачатиме Москві.

Жирохов зазначає, що в РФ зараз немає повноцінного супутникового угруповання на орбіті для того, аби в онлайн-режимі, як це роблять західні й американські військові, відслідковувати ситуацію. Наразі вони користуються авіацією. Зокрема, далекого радіолокаційного виявлення й управління — А-50. Але їх також не так багато в РФ.

"Саме тому вони згадали про "геофізику", яка має радар бокового огляду, — говорить він. — Цей літак може йти на великій висоті й відслідковувати розвідувальну інформацію в режимі онлайн. Ця функція в нього не закладалася. Він мав використовуватися для наукових цілей".

Американський розвідник Lockheed U-2 на службі з кінця 1950-х років і досі не збирається на відпочинок Фото: Wikipedia

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець говорить, що в разі, якщо в Росії є апаратура, яка здатна роздивитися місцевість на висоті 20 км, тоді можна використовувати машину. Якщо ні — користі від таких польотів не буде.

Нагадаємо, британська розвідка писала, що йдеться про контейнери радіотехнічної розвідки, які використовувалися в навчаннях 2021 року для застосування на літаках Су-34, Су-35. "Найімовірніше, ці літаки використовуються для відпрацювання деяких нових контейнерів розвідки, які потім можуть використовуватися на штатних літаках російських повітряних сил", — говорять у Defense Express.

Водночас Михайло Жирохов сумнівається, що цей літак ще радянських часів росіяни могли модернізувати.

"Навряд його зв’язали в одну мережу з іншими літаками, аби це був повітряний командний пункт. І навряд чи його взагалі модернізували, щоб використовувати як самостійну одиницю. На ньому пізньорадянська авіоніка, яка за сучасними мірками застаріла. Це все одно, що порівнювати сучасні мобільні телефони зі зразками двадцятирічної давнини. Тож і якість отриманої інформації буде недолугою", — додає він.

Звісно, росіяни могли встановити на літак якість примітивні китайські прилади. Але тоді йдеться про внесення змін в конструкцію літака — зміну параметрів, характеристик, що здійснити не так просто. Потрібно проводити нові випробування, аби вводити машину в експлуатацію. На це треба витратити мінімум пів року, а то й більше.