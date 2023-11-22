Ніяких привілеїв: в яких умовах утримують нардепа Дубінського в СІЗО

У Мінʼюсті зазначають, що Олександр Дубінський перебуває у стандартній камері разом зі ще одним ув’язненим. За їхньою інформацією, вона облаштована інвентарем, меблями та предметами господарського призначення.

На підставі ухвали Печерського районного суду від 14 листопада народний депутат Олександр Дубінський перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. Департамент з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України розкрив деталі умов утримання нардепа. Про це відомство розповіло у відповідь на запит hromadske.

У Мінʼюсті зазначають, що депутат перебуває у стандартній (не платній) камері разом зі ще одним ув’язненим. За їхньою інформацією, вона облаштована інвентарем, меблями та предметами господарського призначення.

Крім того, Дубінський має індивідуальне спальне місце та необхідний комплект постільної білизни.

На питання журналістів, чи має нардеп якісь привілеї у СІЗО у звʼязку зі своїм статусом, відомство наголосило, що це заборонено законодавчо.

Також у Мінʼюсті додали, що скарг, заяв і пропозицій щодо умов тримання від Дубінського до адміністрації слідчого ізолятора не надходило.

Олександр Дубінський — деталі справи

Нагадаємо, 13 листопада ДБР і СБУ повідомили про початок кримінального провадження проти народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Дубінського. Зокрема, політика підозрюють у держзраді за ст. 111 Кримінального кодексу.

Правоохоронці розповіли про деякі деталі справи фігуранта. Згідно з даними слідчих, Дубінський мав кличку "Буратіно" та, як підозрюють, використовувався російськими агентами для розхитування ситуації в країні, для інформаційних спецоперацій проти учасників Революції Гідності й для впливу на американські президентські вибори.

Керував групою українців, які втілювали в життя російські плани, Андрій Деркач — екснардеп, якого також підозрюють у держзраді й роботі на ГРУ Росії.

У 2019 році Дубінського обрали своїм представником у парламенті жителі виборчого округу №94 в Обухові на Київщині. Одним із його суперників був Віктор Романюк, народний депутат 7 скликання від партії "Народний фронт". У тому ж окрузі балотувався Ігор Кононенко, який після поразки Петра Порошенка на президентських виборах 2019 року вийшов із БПП.

Нагадуємо, на початку вересня підозру в держзраді отримав нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Аналогічне розслідування триває проти екснардепа й експрокурора Рената Кузьміна, розповіли ЗМІ.