Записки із СІЗО: Дубінський каже, що у його камері не вимикають світло через особливий режим

Як зазначив нардеп, у так званих "платних камерах" є всі необхідні зручності, однак йому туди "перехід не світить" — така "команда з самого верху".

Народний депутат Олександр Дубінський перебуває під вартою у слідчому ізоляторі від 14 листопада. Його утримують у спільній камері, тобто проживає він в ній не сам, і безкоштовній, тобто "без особливих зручностей". Про це сам Дубінський повідомив у своєму Telegram-каналі, який тимчасово веде його адвокат.

З меблів у камері Лук'янівського арештного дому, за словами Дубінського, є підвісна шафка, прибитий до стіни стіл, вішалка на шість гачків, табурет та нари.

"З електроприладів у нашій кімнаті лише чайник. Холодильника, СВЧ, телевізора немає. Засоби зв'язку заборонені", — зазначив нардеп.

Дубінський додав, що для передачі інформації у "зовнішній світ" у камері СІЗО є листок з ручкою, або "тюремна пошта", однак нею, як наголосив нардеп, він поки не навчився користуватися.

"Туалет є, і навіть за якоюсь умовною перегородкою. Є умивальник, але без гарячої води", — розповів Дубінський.

За його словами, душа в камері немає, користуватися можна загальним, куди дозволяють ходити один раз на тиждень.

"Платна камера" Дубінському "не світить"

"Знаючі люди кажуть, що у так званих "платних камерах" всі ці зручності є, тільки мені туди перехід не світить — така команда з самого верху", — заявив народний депутат.

У камері, як зазначив Дубінський, відносно тепло, "під двома ковдрами можна цілком добре спати".

Нардеп знаходиться під особливим режимом нагляду

Однак, за словами депутата, погано те, що вночі у камері не вимикають світло.

"Це через те, що маю особливий режим нагляду, який так і називається "піднаглядовий". Одна з його принад, що на прогулянку мене водять окремо, щоб я ні з ким не перетинався і не мав згубного впливу", — розповідає нардеп.

Що про умови утримання Дубінського кажуть в Міністерстві юстиції України

Нагадаємо, раніше департамент з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України розкрив деталі умов утримання нардепа. За їхньою інформацією, Дубінський перебуває у стандартній (не платній) камері разом зі ще одним ув’язненим.

В Мінʼюсті наголошують, що депутат має індивідуальне спальне місце та необхідний комплект постільної білизни.

На питання журналістів, чи має нардеп якісь привілеї у СІЗО у звʼязку зі своїм статусом, відомство наголосило, що це заборонено законодавчо.

Олександр Дубінський: деталі справи

Нагадаємо, 13 листопада ДБР і СБУ повідомили про початок кримінального провадження проти народного депутата Олександра Дубінського. Зокрема, політика підозрюють у держзраді за ст. 111 Кримінального кодексу.

Правоохоронці розповіли про деякі деталі справи фігуранта. Згідно з даними слідчих, Дубінський мав кличку "Буратіно" та, як підозрюють, використовувався російськими агентами для розхитування ситуації в країні, для інформаційних спецоперацій проти учасників Революції Гідності й для впливу на американські президентські вибори.

Керував групою українців, які втілювали в життя російські плани, Андрій Деркач — екснардеп, якого також підозрюють у держзраді й роботі на ГРУ Росії.

У 2019 році Дубінського обрали своїм представником у парламенті жителі виборчого округу №94 в Обухові на Київщині. Одним із його суперників був Віктор Романюк, народний депутат 7 скликання від партії "Народний фронт". У тому ж окрузі балотувався Ігор Кононенко, який після поразки Петра Порошенка на президентських виборах 2019 року вийшов із БПП.

Нагадуємо, на початку вересня підозру в держзраді отримав нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Аналогічне розслідування триває проти екснардепа й експрокурора Рената Кузьміна, розповіли ЗМІ.