Катар як перемовник для України: експерт розповів про особливості процесу
За словами директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса, Катар може долучитися до імплементації четвертого пункту Української формули миру, яку представив президент Володимир Зеленський.
Влада Катару могла б приєднатися до повернення всіх полонених і депортованих, зокрема й дітей. Про це в коментарі Фокусу розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
За його словами, поки що невідомо, чи успішною може бути ця операція, адже Катар хоч і відомий на Сході як перемовник, але європейські реалії інші.
"Катар — один із ключових союзників Америки поза НАТО. На території Катару розташована найбільша американська військова база. Керівництво Катару досить амбітне — воно реально хоче впливати на події в регіоні", — пояснює він.
Також експерт додав, що значною мірою це пов'язано з власною безпекою, бо, на їхню думку, саме така активна позиція формує пояс безпеки.
"Мовляв, що більше союзників, контактів і взаємодій, то менше шансів, що хтось спробує, насамперед Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, нав'язати Катару якусь свою волю. А вони неодноразово пробували це зробити", — пояснює Ігор Семиволос.
Катар намагається посилити свій вплив у світі завдяки посередницьким функціям, зокрема, за рахунок посередництва між Ізраїлем і Хамасом. А також погоджуючись виконувати цю роль і в конфлікті між Україною та Росією, хоча б у гуманітарній площині.
Нагадаємо, раніше Катар допоміг повернути в Україну чотирьох депортованих дітей.
Більше читайте в матеріалі Фокуса "Звільнення дітей, полонених і розвиток портів: чому Катар хоче стати посередником для України".