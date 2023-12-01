Замість вступу до ЄС: Орбан запропонував Україні "стратегічне партнерство"

Ініціатива угорського прем'єр-міністра надійшла наступного дня після того, як офіційні особи ЄС заявили про можливе відкриття для Угорщини доступу до багатомільярдних фондів Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п'ятницю, 1 грудня, запропонував нібито компромісне рішення щодо членства України в ЄС. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, Орбан вважає, що замість членства в Євросоюзі Україна може підписати угоду про стратегічне партнерство, яка буде чинною 5-10 років і допоможе ЄС спробувати попрацювати спільно з Україною.

"Це (угода. — Ред.) може тривати до 5-10 років, давайте зблизимо їх (Україну та ЄС у рамках "стратегічного партнерства"), тому що розрив зараз занадто великий. Давайте дамо час нам (Україні та ЄС) попрацювати разом, і коли ми побачимо, що ми можемо працювати разом, тоді давайте порушимо питання про членство", — пояснив Орбан свою пропозицію.

Так Орбан, як вважає Reuters, вказує ЄС шлях до компромісного рішення на вирішальному саміті Євросоюзу в грудні 2023 року.

Орбан повторив у п'ятницю, 1 грудня, що необхідно прояснити кілька питань, перш ніж почнуться переговори про членство з Україною, заявивши, що неможливо оцінити, які наслідки членство України матиме для блоку.

"Якщо ми не знаємо (які наслідки це матиме. — Ред.), то нам не слід розпочинати переговори... Тому я буду представляти точку зору, що ЄС повинен спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною", — заявив Орбан.

Україна та Євросоюз

У середині грудня 27 національних лідерів ЄС мають вирішити, чи приймати рекомендацію Європейської комісії запросити Україну почати переговори про членство, щойно вона виконає остаточні умови, навіть попри те, що продовжує боротися проти РФ.

"Будь-яке таке рішення вимагає одностайності 27 членів блоку, при цьому Угорщина розглядається як головна потенційна перешкода. Прем'єр-міністр Угорщини неодноразово заявляв, що Угорщина не підтримає пропозицію Єврокомісії в її нинішньому вигляді", — зауважує агентство.

Пропозиція Орбана, пише Reuters, надійшла наступного дня після того, як офіційні особи ЄС у четвер, 30 листопада, заявили, що Угорщина близька до відкриття доступу до фондів ЄС на мільярди євро, які Брюссель призупинив через побоювання, що Будапешт завдав шкоди демократичній системі стримувань і противаг у країні.

Крім того, прем'єр Угорщини закликав до припинення вогню в Україні і заявив, що якщо ЄС хоче дати Україні більше грошей, то йому слід створити окремий фінансовий фонд поза бюджетом ЄС на основі міжурядової угоди.

"Кожен повинен вкласти гроші, які він хоче, і ми повинні відправити гроші в Україну з (цього фонду. — Ред.)", — сказав Орбан, додавши, що спрямування фінансування Україні для ведення війни з бюджету ЄС призвело до перевитрат бюджету.

Нагадаємо, 29 листопада повідомлялося, що в Угорщині розповіли, чому не допомагають Україні зброєю.

26 листопада Віктор Орбан заявив, що Україна не переможе РФ на полі бою.

21 листопада в Офісі президента назвали причину претензій Віктора Орбана до України. Радник очільника ОП Михайло Подоляк переконаний, що в угорського міністра є певні відносини з Європейською комісією, тож питання упирається виключно у фінансову вигоду.