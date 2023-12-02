Порошенко мав зустрітися з Орбаном, РФ хотіла використати це проти України, — СБУ

Правоохоронці зазначають, що звернулися до Офісу президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час погодження закордонних відряджень українських делегацій. Після чого керівництво ВР не надало дозвіл на відрядження Порошенку.

В Службі безпеки України (СБУ) заявили, що п'ятий президент Петро Порошенко планував зустріч із проросійським прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Цю зустріч Російська Федерація планувала використати у своїх ІПСО. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

СБУ та розвідувальні органи України отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України.

"Головна мета ворога — знизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство зсередини", — наголошують у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що звернулися до Офісу президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.

Після чого керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження Порошенку.

"За задумом спецслужб РФ, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з РФ на умовах заморожування війни", — додають правоохоронці.

За інформацією СБУ, відповідні заяви спеціальні служби Росії планували активно підтримати через проросійські політичні сили іноземних країн.

Крім того, як повідомили правоохоронці, серед планів ворога було залучення до ІПСО окремих українських політиків під час відвідин ними третіх країн.

"За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом Путіна" і закликає зняти санкції з РФ", — заявили у пресслужбі.

В СБУ наголошують, що цю зустріч (як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) ворог планував використати в своїх ІПСО проти України.

Виїзд за кордон — деталі ситуації з Порошенком

Зазначимо, 1 грудня Петро Порошенко повідомив, що йому не вдалось виїхати за кордон у відрядження, хоч він і мав відповідний дозвіл, підписаний Стефанчуком. На кордоні його зупинились працівники ДПСУ і вказали, що цей дозвіл скасовано.

Згодом скриншот документа, на який посилались прикордонники, опублікував народний депутат з партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. У тексті вказано, що його оформили за два дні до інциденту на кордоні — 29 листопада.

Про інциденти з перетином кордону, які час від часу трапляються з Порошенком, ЗМІ писали весною 2023 року. Зокрема, його лише з третьої спроби випустили з України — політик прямував на саміт Європейської народної партії. Аналогічна ситуація сталась до початку вторгнення РФ: у січні 2022 року його не пропустили до Брюсселя.

Нагадаємо, 30 листопада стало відомо про документ, в якому парламентські фракції та групи погодились, що наступні вибори до Ради відбудуться після війни. Між тим один з українських експертів припускав, що ці вибори можуть відбутись у 2024 році, на відміну від виборів президента.