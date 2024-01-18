"Перетворяться на руїни": Кремль розглядає сценарій вторгнення на територію країн НАТО, — експерт

За словами керівника програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павла Лакійчука, РФ розглядає різні варіанти вторгнення в країни Альянсу, але невідомо, який буде здійснено.

В Альянсі зараз серйозно ставляться до погроз з боку Росії, хоча ще п'ять років тому представники НАТО могли ігнорувати подібні сигнали. Про це в коментарі Фокусу говорить керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук.

"Кілька років тому, здається 2017-го, росіяни проводили стратегічні командно-штабні навчання, під час яких відпрацьовували варіант вторгнення в держави Балтії, захоплення словацького коридору. Тому говорити, що такий план росіяни не розглядають — буде неправильно. Розглядають різні варіанти, але невідомо, який буде здійснено. Це залежить від вищого політичного керівництва РФ", — каже він.

Наразі є потенційні жертви російської агресії, які не дають так зробити, вимагаючи більш рішучих дій.

За словами експерта, широкомасштабне вторгнення в Україну вплинуло на цю ситуацію. У 2022-2023 роки НАТО перейшло від стратегії стримування щодо Росії на східному і північно-східному фланзі, і це вже великий прогрес, до безпосередньої оборони на кордонах НАТО.

"Але нашим сусідам цього недостатньо: на заспокійливі жести своїх союзників вони кажуть, мовляв, подивіться, що росіяни зробили в Бучі, Ірпені та загалом в Україні. Якщо Росія вторгнеться в маленькі держави Альянсу, то навіть п'ять днів на роздуми — забагато, за цей час вони перетворяться на руїни", — каже експерт.

Нагадаємо, видання Bild повідомило, що отримало доступ до секретного документа Бундесверу.

Раніше глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що оборонна промисловість Європи має п'ять-вісім років, щоб наростити свій військовий потенціал.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Війна РФ проти НАТО. Як в Альянсі готуються до можливих зіткнень"