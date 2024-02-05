"Путін прорве оборону": Зеленський попередив про загрози у випадку зменшення допомоги США

Очільник держави вважає, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, оскільки наразі спостерігається затримка у постачанні військової допомоги. Зеленський сподівається на допомогу союзників, навіть якщо на виборах переможе Дональд Трамп.

Зменшення допомоги США для України може призвести до перемоги Росії у війні, що запустить процеси для виникнення нового геополітичного порядку. В інтерв'ю італійському каналу Rai1 президент України Володимир Зеленський розповів подробиці.

Політик наголосив на тому, що сподівається на американську підтримку. Він має надію, що це відбудеться, навіть у разі перемоги американських президентських виборах республіканця Дональда Трампа.

У Республіканській партії, як зазначив Зеленський, є радикальні голоси, але також багато людей, які підтримують Україну. Президент додав, що вирішує народ Сполучених Штатів, якщо мають намір зменшити допомогу Україні, то буде новий геополітичний порядок.

"Путін прорве нашу оборону, він піде вперед і так просто не зупиниться", – розповів Зеленський.

Президент України зазначив, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут. З його слів, це відбулося у зв’язку з затримкою з постачанням військової допомоги Україні. Зеленський назвав ситуацію на землі патовою.

Варто зазначити, що у цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленский підтвердив наміри звільнити головнокомандувача ЗСУ. Посадовець заявив, що має намір провести заміну низки керівників, і не лише в армії, а всієї управлінської групи країни. З його слів, заміна "однієї людини не означає, що зараз можна вирушати в дорогу".

Війна Росії проти України та відсутність допомоги зі США

Затримка допомоги для України, як повідомило видання The Wall Street Journal, прискорює процес виробництва дронів. Американські журналісти приїхали у одну із майстерень на заході України, де виробляють безпілотники та намагаються компенсувати дефіцит боєприпасів. Мета компанії — створювати 10 000 БПЛА на місяць, на запчастини вони витрачають близько 14 000 доларів.

Нагадаємо, 5 лютого стало відомо, що в Німеччині побоюються повернення Трампа до Білого дому. Політики вважають, що колишній американський президент може спробувати вивести США з НАТО.