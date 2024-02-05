"Дурні проголосують": Трамп відреагував на перемовини, пов'язані з допомогою Україні

На думку Дональда Трампа, міграційний законопроєкт допоможе демократам і зашкодить республіканцям. Тому він пропонує скасувати домовленості й почати спочатку.

Зміни в імміграційному законодавстві, щодо яких перемовлялись демократи та республіканці, мають низьку якість, оскільки не дають можливість негайно закрити кордон США. Якщо Конгрес підтримає такі зміни, то це стане смертю для республіканців і перемогою демократів. Про свої оцінки щодо підсумків перемовин у Конгресі можливий кандидат на посаду президента, республіканець та підприємець, Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Міграційний законопроєкт, про який 5 лютого повідомив президент США Джо Байден, Трамп назвав "жахливим". На його думку, напрацьований компромісний документ призведе до "5000 зустрічей на день", натомість як кордон потрібно закривати негайно.

"Лише дурень чи лівий радикальний демократ проголосував би за цей жахливий законопроект про кордон, який дає повноваження на закриття лише після 5000 зустрічей на день, коли ми вже маємо право ЗАКРИТИ КОРДОН ЗАРАЗ, що і має бути зроблено. Цей законопроект є чудовим подарунком для демократів і бажанням смерті для Республіканської партії", — ідеться у дописі політика.

Результат перемовин — це "жахлива робота", яка іде на користь демократам, стверджує Трамп. Після цього він пропонує негайно відмовитись від напрацювань та відділити міграційну угоду від виділення "іноземної допомоги".

"Не будьте дурними!!! Нам потрібен окремий законопроєкт про кордон та імміграцію. Це не повинно бути пов’язане з іноземною допомогою в будь-якому вигляді, формі чи формі! Демократи зламали імміграцію та кордон. Вони повинні це виправити".

Дональд Трамп - коментар щодо міграційної угоди, про яку заявив Джо Байден 5 лютого Фото: Скриншот

США та Україна — деталі

5 лютого президент Джо Байден заявив, що вдалось досягнути "двопартійних домовленостей" щодо імміграційної системи. Одна з пропозицій, про яку він згадав — це надання президенту США нових повноважень. Якщо законопроєкт проголосують у Нижній палаті Конгресу та в Сенаті, то голова держави зможе одноосібно прийняти рішення щодо закриття кордону. У відповідь республіканець-голова Палати представників Майк Джонсон повідомив, що "законопроєкт навіть гірший, ніж ми очікували", президент вже має необхідні повноваження, а "іноземну допомогу" дійсно потрібно відділити.

"Іноземна допомога", про яку ідеться у заявах республіканців — це пакет в 60 млрд дол. для України, а також кошти на оборонні заходи для Тайваню та Ізраїлю. У жовтні 2023 року Джо Байден запропонував Конгресу підтримати виділення сумарно 101 млрд дол.: серед іншого, ішла мова про зміни у міграційному законодавстві. Пропозиція майже пів року блокується Палатою представників, при цьому проголошуються найрізноманітніші приводи. Спершу Джонсон стверджував, що політикам потрібно уточнити, як має виглядати перемога України і як саме виділення допомоги цьому сприятиме. Після цього кілька місяців тривали перемовини щодо кордону.

Нагадуємо, наприкінці січня губернатор Техасу заявив, що самостійно перекрив кордон з Мексикою, щоб зупинити потік мігрантів. Фокус на основі повідомлень у ЗМІ дослідив, чим особливий цей американський штат.