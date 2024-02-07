Допомога Україні від США: у Сенаті оголосили угоду про кордон "мертвою", — Politico

Республіканець Мітч МакКоннелл сказав, що є частини документа, що включає зміни в прикордонній політиці, а також допомогу Україні, які заслуговують на перегляд.

Лідер республіканської меншості в Сенаті США Мітч МакКоннелл оголосив пакет прикордонної безпеки і допомоги іноземним державам (Україні, Ізраїлю і Тайваню) "мертвим", пише видання Politico.

За словами МакКоннелла, немає реального шансу, що відповідний закон буде ухвалено. Він зазначив, що є частини додаткового документа з національної безпеки, що включає зміни в прикордонній політиці, а також допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, які заслуговують на перегляд.

Видання пише, що він не підтримав угоду під час конференції 6 лютого, незважаючи на чотири місяці обговорень і переговорів. Американський політик відзначив стійку опозицію з боку республіканського керівництва Палати представників.

"У нас була дуже серйозна дискусія про те, чи зможе цей проєкт коли-небудь стати законом", — сказав МакКоннелл після обіду Республіканської партії.

Він зазначив, що спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон ясно дав зрозуміти, що закону не буде.

Лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер заявив, що його однопартійці висловили "гнів" і "глибоке розчарування" позицією республіканців.

"Лідер МакКоннелл і Республіканська конференція розвернулися на 180 градусів. У них трясуться коліна від страху перед Дональдом Трампом", — сказав він.

За словами журналістів, тепер невідомо, чи повернеться Сенат до окремого пакету допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Білий дім спочатку запросив цей пакет минулої осені разом із фінансуванням кордонів, перш ніж республіканці зажадали додати до угоди істотні зміни в прикордонній політиці в обмін на допомогу Україні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що виділення пакета допомоги від США для України близьке до краху. За словами журналістів, законопроєкт критикують як республіканці, так і демократи. У Палаті представників заявили, що його розгляд — це марна трата часу. Причиною, яка може перешкодити ухваленню фінансування, стала імміграційна реформа. Досягнення консенсусу найближчим часом виглядає "малоймовірним".