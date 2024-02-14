Допомога Україні від США: Джонсон заявив, що не поставить законопроєкт на голосування, — NYT

За словами журналістів, президент США Джо Байден також закликав спікера Палати представників винести законопроєкт на розгляд "негайно".

Спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не стане виносити законопроєкт про допомогу Україні на голосування, хоча документ ухвалив Сенат. Про це пише видання New York Times.

За словами журналістів, Джонсон розкритикував законопроєкт за виключення положень про безпеку американського кордону.

Видання пише, що за кілька годин до того, як Сенат схвалив проєкт закону, Джонсон припустив, що він не дозволить голосувати за цей пакет.

"Республіканці Палати представників із самого початку дискусій чітко заявили, що будь-яке законодавство про національну безпеку має визнавати, що національна безпека починається на нашому кордоні", — сказав Джонсон.

У матеріалі йдеться про те, що сенатори сподіваються, що Палата представників усе-таки ухвалить проєкт закону про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Зазначається, що президент США Джо Байден також закликав Джонсона винести законопроєкт на розгляд у Палаті представників "негайно".

"Я закликаю спікера дозволити повному складу Палати представників висловитися, і не дозволити меншості найбільш екстремальних голосів у Палаті заблокувати цей законопроєкт навіть від голосування", — заявив Байден.

За словами журналістів, ситуація, що склалася, свідчить про те, що законопроєкт може пройти через Палату представників тільки для двопартійної коаліції, подібної до тієї, що є в Сенаті.

Раніше повідомлялося, що Сенат США підтримав виділення пакета з $60 млрд Україні. Сенатори з Демократичної і, частково, Республіканської партій об'єдналися, щоб підтримати виділення фінансів на підтримку Києва.

Нагадаємо, що посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що країна не отримає запрошення до Альянсу цього року. За її словами, НАТО "зможе сигналізувати про зближення з Україною" і порадила стежити за подальшим розвитком подій.