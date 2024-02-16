"Немає в цьому більше жодних секретів": Зеленський назвав Путіна президентом-вбивцею (відео)

За словами українського лідера, усі, хто голосуватиме на виборах президента РФ цього року, мають розуміти, що голосують за вбивцю. Це ж мають знати й ті, хто підтримує з ним економічні зв'язки.

Президент України Володимир Зеленський назвав главу Кремля Володимира Путіна вбивцею. Кожен, хто привітає Путіна з перемогою на виборах у Росії, легітимізує президента-вбивцю. Це сказав Зеленський під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі 16 лютого.

Президент України у своїй промові натякнув на смерть опозиціонера Олексія Навального у в'язниці.

"Сьогоднішні події говорять про те, що Путін — убивця. Це не якийсь там сигнал. Абсолютно зрозуміло, що він — убивця. І немає в цьому більше жодних секретів", — сказав Зеленський.

Український політик також зазначив, вбивця йде на вибори цього року. Про це мають знати всі, хто голосуватиме за нього, а також підтримуватиме ділові зв'язки.

"Люди, які мають з ним економічні стосунки — вони заробляють криваві гроші, тому що в них контракти з убивцею. Лідери, які вітатимуть Путіна з "обранням" президентом, повинні знати, що вони легітимізували вбивцю", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Зеленський прямо звинуватив Володимира Путіна у смерті Навального під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Він заявив, цілком очевидно, хто стоїть за загибеллю російського опозиціонера — президент Володимир Путін. На його рахунку вже тисячі таких закатованих і це триватиме для того, щоб зберегти свої позиції.

"Щойно стало відомо, що в російській в'язниці загинув Олексій Навальний. Очевидно, його вбито Путіним, як і тисячі інших закатованих, закатованих через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції", — заявив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що про смерть російського опозиціонера повідомили в управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ 16 лютого. 47-річному політику, який уже кілька років перебуває в ув'язненні, нібито стало погано після прогулянки і він знепритомнів.