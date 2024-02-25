Мирні переговори, втрати ЗСУ та новий наступ РФ: ключові тези з пресконференції Зеленського

Керівник держави вважає, що саме 2024 року відбудуться значні події, які вплинуть на остаточний розвиток ситуації у контексті конфлікту. За словами Володимира Зеленського, 31 тисяча українських військовослужбовців загинула від початку повномасштабних бойових дій, а ініціатива щодо мирних переговорів може йти тільки від України.

На форумі "Україна. Рік 2024" президент України Володимир Зеленський підбив підсумки року. Фокус в одному матеріалі зібрав ключові тези з виступу очільника держави.

Президент назвав 2024 рік дуже важливим у контексті подальшої боротьби проти Росії. Володимир Зеленський вважає, що саме цього року відбудуться значні події, які вплинуть на остаточний розвиток ситуації.

Війна проти України та план Путіна

Зеленський наголосив, що є наміри щодо очільника Кремля Володимира Путіна. Президент РФ має намір залишатися при владі щонайменше до 2030 року, але, на думку Зеленський, варто "закінчити з ним раніше".

"Він бачить себе до 2030 року. Ми хочемо закінчити з ним раніше", – заявив Зеленський.

Ймовірні перемовини з Росією

Ініціатива щодо перемовин, які стосуються завершення війни, може йти тільки від України. Саме такої думки дотримується Зеленський.

У Швейцарії навесні, як анонсував очільник держави, планується обговорення формули миру, яка була започаткована на саміті G20 в Індонезії. Наразі, як стверджує Зеленський, Україна не має можливості перемогти Росію. Він наголосив на тому, що до моменту першого саміту вже підійшли.

"Нам не можна втратити цю дипломатичну ініціативу", – пояснив політик.

Російсько-українська війна – переломний момент

Вибори у США, на думку Володимир Зеленського, стануть переломним моментом для України. Президент наголосив на тому, наскільки важливими є результати американських перегонів. За його словами, Україні доведеться розробляти власний план дій.

"Ми розумітимемо, що станеться після цього", – заявив керівник держави.

Втрати України

Питання втрат України у війні виявилося одним із найважливіших на пресконференції. Володимир Зеленський 25 лютого заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії 31 тисяча українських військових загинули.

"Це дуже боляче", – заявив він.

Інформація про те, що Україна під час повномасштабного конфлікту втратила понад 300 тисяч осіб, не відповідає дійсності. Загальні втрати військ РФ, зі слів президента, оцінюються у майже 500 тисяч.

Кількість поранених українських військових керівник держави оголосити відмовився. З його слів, якщо оголосити цю цифру, Росія буде знати, скільки людей "пішло з поля боя". Також він не став називати кількість безвісти зниклих військових.

ATACMS і Patriot для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він позитивно оцінює нещодавню відповідь партнерів щодо надання американських далекобійних ракет ATACMS із дальністю до 300 км. З його слів, Україна розраховує отримати далекобійні ракети від США, і Росія розуміє, як Сили оборони використовуватимуть це озброєння на фронті.

"Ми розуміємо, для чого вони нам потрібні, і Росія розуміє, що ми будемо з цим робити", – висловився він.

Зеленський натякнув на те, що результати наприкінці року залежатимуть від багатьох речей. Він висловив сподівання, що системи ППО можна у перспективі застосовувати ближче до лінії фронту, що дасть можливість провести успішні наступальні дії, натякнувши на необхідність постачання ЗРК Patriot.

"10 "Петріотів" — це кардинально змінило б ситуацію", – сказав політик.

Артилерія від Франції

Франція має намір надати Україні декілька десятків артилерійських систем. Президент зазначив роботу артсистем Caesar. Він нагадав, що була створена артилерійська коаліція і кілька десятків систем ми очікуємо від наших французьких партнерів. Зеленський додав, що під час візиту президента Франції Емануеля Макрона країна надасть "ще декілька речей, але про них буде відомо пізніше".

"Це дуже важливо, це посилить нашу країну", – заявив він.

Контрнаступ ЗСУ 2023 року – причини невдач

Українські контрнаступальні дії, як заявив Зеленський, були відомі Кремлю до їхнього початку. Він наголосив на тому, що варто тримати такі плани у таємниці. З його слів, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога.

Зеленський натякнув, що повільний контрнаступ 2023 року був саме через поінформованість ворога. Як пояснив керівник держави, плани щодо контрнаступу восени минулого року були на столі Кремля до того як почалися контрнаступальні дії.

Новий наступ ЗС РФ

Президент закликав навесні очікувати "різні фінансові та політичні хвилі". Водночас, якщо Кремль матиме можливість, у 2024 році ЗС РФ підуть у наступ.

"Якщо зможуть. Вони будуть готуватися", — сказав президент, коментуючи можливий новий наступ ЗС РФ.

Посилення мобілізації в Україні

За словами президента, нинішнє законодавство не вирішує деяких питань, пов'язаних із мобілізацією. Зокрема, мова йде про ротації, відпустки, терміни служби та тренування військовослужбовців. Саме тому до Верховної Ради внесли урядовий законопроєкт щодо мобілізації.

Зеленський пояснив, що в кожній державі є відповідне законодавство, однак часто воно "не збігається з реаліями війни".

"Це не реформи, це додаткові норми до закону", — наголосив Зеленський та додав, що слід з'ясувати, де ті громадяни, яких було мобілізовано, проте вони так і не потрапили на фронт.

Зустріч Зеленського та Путіна у 2019 році

На зустрічі 2019 року він говорив президенту РФ, що Мінські угоди не спрацюють. Політики також обговорювали обмін полоненими і газовий арбітраж, який Україна виграла. За словами Зеленського, він наводив Володимиру Путіну конкретні цифри з приводу низки питань.

"У нас була довга розмова в різних тональностях. Я йому говорив, що Мінські угоди не спрацюють, тому що сама тематика відведення військ уздовж лінії зіткнення не працює…Я йому показав, що ми будемо 20 років відводити і отже, 20 років будемо в стані замороженого конфлікту. Ось про що ми говорили", — додав очільник держави.

Блокада кордону

Володимир Зеленський наголосив, що Україні важливо зберегти союз із сусідньою Польщею. Однак він вважає несправедливим використовувати нашу країну, як спосіб тиску на європейські інституції.

Зеленський зазначив, що ще з квітня 2023 року було зрозуміло, що це політична історія і сьогодні це підтверджує Єврокомісія. За його словами, у Польщі триває внутрішня боротьба. Український народ вдячний польському суспільству, яке підтримує нашу державу.

Нагадаємо, 25 лютого Володимир Зеленський назвав терміни нового наступу військ РФ. Навесні, за словами президента, варто очікувати "різні фінансові та політичні хвилі". Водночас, якщо Кремль матиме можливість, у 2024 році ЗС РФ підуть у наступ.