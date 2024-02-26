"Я давно в цьому бізнесі": Пашинський обматюкав Залужного і військових, — ЗМІ (відео)

За словами журналістів, нібито колишній нардеп Сергій Пашинський на аудіо використовує лайливі слова на адресу Андрія Білецького, командира 3 ОШБр.

ЗМІ поширюють аудіозапис, на якому нібито голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості Сергій Пашинський обматюкав український народ, ексголовкома Валерія Залужного та бійців ЗСУ. Аудіозаписом поділився "24 канал".

Як стверджують журналісти, нібито Пашинський на аудіо використовує лайливі слова на адресу Андрія Білецького, командира Третьої окремої штурмової бригади.

"Який нах*й "Азов", бл*ть? Ось коли це чмо Білецький кров'ю мені підпише контракт, що жити ми будемо довго і щасливо, тоді ми будемо щось думати. Зараз на х*й нехай ідуть разом зі своїм Фоменком, бл*ть, 3-ю штурмовою бригадою, бл*ть!" — каже він.

У матеріалі сказано, що під час бесіди з іншим співрозмовником Пашинський каже, що планує зустрітися із Залужним після Нового року, щоб його "ви*бати". Він також сказав, що вдвічі завищує вартість продукції для українських військових.

"24 канал" отримав нові плівки Пашинського Фото: Скриншот

Повідомляється, що під час розмови з українським військовим і волонтером Мирославом Гаєм людина з голосом, схожим на голос Пашинського, говорить таке:

"Я давно в цьому бізнесі. Це завжди будуть вирішувати не британці, не американці і не Путін. Єб*ний український народ. Вони мені, ось ці базари їхні, бл*ть, розумієш. Так ось, до чого я це все веду. Я, напевно, після Нового року зустрінуся з ним, із Залужним. Я йому, су*а, я його виї*у. Ну, я йому мізки прочищу, бл*ть".

Обережно! У відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд заарештував Сергія Пашинського на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 272 мільйони 520 тисяч гривень. Ексдепутата взяли під варту в залі суду. Термін тримання під вартою — до 25 квітня 2024 року. Його підозрюють у співорганізації схеми заволодіння нафтопродуктами на майже один мільярд гривень. Його адвокати називають підозру необґрунтованою.

Також один з адвокатів Сергія Пашинського Євген Грушовець попросив ВАКС призначити м'який запобіжний захід для його підзахисного. Він додав, що в разі застави в розмірі 300 млн грн, кошти сплатять підприємства оборонної промисловості.