Судиться із Зеленським, Радою та РНБО: Медведчук хоче повернути громадянство України, — ЗМІ

За словами журналістів, колишній співзасновник партії "Опозиційна платформа — за життя" звернувся до Верховного Суду України з кількома позовами.

Колишній народний депутат України Віктор Медведчук, якого звинуватили в державній зраді, хоче повернути мандат, гроші та громадянство України. Проживаючи в Росії, він судиться з президентом України Володимиром Зеленським, Верховною Радою та РНБО. Про це пише "Громадське".

Повідомляється, що ще 10 січня 2023 року Зеленський припинив громадянство України для деяких колишніх депутатів "ОПЗЖ", включно з Віктором Медведчуком. Це рішення президент ухвалив на підставі матеріалів від СБУ та Державної міграційної служби. Пізніше ВР забрала у Медведчука мандат. 20 лютого Віктор Медведчук звернувся до Верховного Суду.

Видання пише, що колишній нардеп вимагає повернути йому і його колегам українське громадянство. За його словами, указ Зеленського нібито є незаконним, безпідставним і порушує Конституцію. У березні 2023 року Верховний Суд відкрив справу і засідання в ній тривають досі.

Журналісти зазначили, що адвокати Медведчука Олексій Калінніков і Світлана Савченко відмовилися говорити з ними про вимоги в межах судового процесу. У судовому реєстрі містяться постанови Верховного Суду, у яких ідеться про те, що колишній нардеп спершу позивався до Зеленського, а потім третіми особами у справі залучили СБУ та міграційну службу.

Повідомляється, що 25 січня 2024 року СБУ клопотала про закриття провадження у справі, назвавши її штучною.

За словами журналістів, СБУ апелювала до наявності у Медведчука російського паспорта, коли матеріали на припинення громадянства потрапили до Зеленського. Нагадаємо, що Медведчук потрапив до РФ у рамках обміну військовополоненими, а отже Кремль визнав за ним цей статус.

Видання пише, що в СБУ пояснили Суду, що Віктор Медведчук не асоціює себе з Україною. Ба більше, він перейшов на бік Росії, яка почала повномасштабну війну з Україною. Він повторював доводи президента РФ Володимира Путіна про нібито підстави для повномасштабного вторгнення. Також Медведчук вважає себе частиною українського народу. Він використовував усі наявні в нього політичні можливості для підриву зусиль України зберегти свою незалежність.

У СБУ також заявили, що 5 вересня 2023 року Суду надали письмові пояснення з доказами, що давали підстави для припинення громадянства Віктора Медведчука. Однак 25 січня 2024 року Верховний Суд відмовив СБУ в її клопотанні про закриття справи. Ба більше, там ухвалили рішення вимагати у спецслужби копії матеріалів про втрату громадянства Медведчуком.

Як розповів експерт із конституційного права Богдана Бондаренко, Суд хоче дізнатися, з яких підстав громадянство Віктора Медведчука було припинено. СБУ треба довести в суді наявність у колишнього нардепа російського паспорта.

За словами журналістів, Медведчук через Верховний Суд також намагається повернути собі депутатський мандат і зняти економічні санкції, які запровадила РНБО 2021 року. Що стосується позову про повернення мандата, то розгляд призупинили. А ось справа щодо санкцій триває ще з 29 грудня 2022 року.

Видання пише, що 30 березня 2023 року Верховний Суд зажадав у РНБО матеріали, на підставі яких на Медведчука наклали санкції, а також там захотіли дізнатися, хто з членів Ради проголосував за таке рішення.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкції на Медведчука і його дружину Оксану Марченко ввели у зв'язку з розслідуванням СБУ за статтею "фінансування тероризму".

Раніше повідомлялося, що голова Фонду державного майна України Віталій Коваль ще 1 лютого заявив, що Верховний Суд остаточно повернув у держвласність "трубу Медведчука". Держава намагалася повернути цей актив із 2011 року, але вдалося поставити крапку в цьому питанні тільки 31 січня 2023 року.