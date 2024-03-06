Зеленський просить зброю, а не війська: Білий дім про можливу відправку армії США (відео)

В адміністрації Джо Байдена пояснили, що Україна планує воювати власними силами проти РФ. Для цього їй потрібні інструменти від партнерів, а не їхні війська.

США не планує надсилати своїх військових в Україну, щоб допомогти в протистоянні з Росією. Президент Володимир Зеленський ніколи не звертався до партнерів із такою пропозицією, натомість просить зброю для війни з РФ. Про позицію Білого дому щодо можливості іноземної військової присутності в Україні розповів координатор із нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу 5 березня.

Джон Кірбі відповів на питання журналіста, який цікавився ставленням Білого дому до пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона надіслати в Україну іноземні війська.

Представник Білого дому зауважив, що Франція може мати будь-яку власну позицію щодо цього питання. Водночас він від імені адміністрації Джо Байдена нагадує, що США й так доклали багато зусиль для підтримки України (надсилали зброю, виділяли гроші, зібрали коаліцію з 50 країн). Але надсилати свої війська на війну з РФ не планують.

"Головнокомандувач і президент ясно дали зрозуміти, що ми були надзвичайно сильними в очолюванні міжнародних зусиль, щоб підтримати Україну протягом останніх кількох років. Із самого початку цієї війни було ясно, що американські війська не воюватимуть усередині України".

Також американський чиновник наголосив, що президент України Володимир Зеленський не звертався до Байдена щодо залучення армії США. Усе, про що говорив очільник української держави, — це про надання необхідної зброї.

"Президент Зеленський просить інструменти й можливості. Він ніколи не просив іноземні війська, щоб воювати за свою країну. Він і його війська хочуть це зробити, але їм потрібні інструменти, і це те, чим ми можемо допомогти".

США й Україна — деталі

Зазначимо, починаючи з перших днів війни, США двічі чи тричі на місяць надавали Україні зброю для боротьби проти російських загарбників. Зокрема, завдяки підтримці американців ЗСУ мали достатню кількість снарядів калібру 155 мм, західні САУ та гармати, РСЗВ HIMARS, установки та ракети для сил ППО.

Восени 2023 року президент Джо Байден запропонував виділити Україні понад 60 млрд дол. — вона їх мала отримати в 100-мільярдному пакеті, у який увійшла допомога Ізраїлю, Тайваню та розв'язання деяких питань міграції.

У Палаті представників Конгресу США пакет допомоги заблокували, щоразу озвучуючи різні причини для відмови: від питань міграції та пропозицій про мирні переговори з РФ.

У лютому 2024 року Сенат США підтримав нову пропозицію — виділити кошти Україні й іншим двом країнам, не торкаючись проблем міграції. Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, відмовився ставити на голосування відповідний законопроєкт і відправив сенаторів на канікули. Орієнтовний час, коли можуть розглянути питання коштів, — кінець березня-середина квітня 2024 року.

Водночас в Україні російська армія перейшла до активних наступальних дій у кількох точках фронту. Українські військові повідомляють, що не вистачає артилерійських снарядів, які зазвичай отримували від США.

Нагадуємо, на початку лютого президент Франції заявив, що країни Західної Європи, які є членами НАТО, можуть відправити своїх військових в Україну. Низка європейських країн, наприклад, Польща та Литва, підтримали пропозицію. Натомість у Німеччині запевнили, що ніколи такого не зроблять.