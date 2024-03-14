Основа для нового контронаступу ЗСУ: Бундестаг проводить дебати щодо постачання ракет Taurus

Німецький уряд також закликають долучитися до організації навчального процесу для українських військових, аби вони мали змогу ефективно використовувати ракетне озброєння.

Депутати німецького Бундестагу продовжують обговорювати пункт порядку денного, який має назву "Послідовна підтримка України – це прийняття рішення щодо доставки крилатих ракет Taurus". Про це інформує "Укрінформ".

Як і раніше, ініціатива подання належить найбільшій опозиційній фракції – ХДС/ХСС. До поіменного голосування планується провести дебати, які будуть тривати майже півтори години.

Автори заяви представників консервативного блоку стверджують, що завдяки підготовці та передачі важкого озброєння з боку Німеччини та інших союзників Україна має змогу протистояти агресії російської армії та не дозволяє російським агресорам розширити свої досягнення.

Окремо зазначається, що, навіть з урахуванням всієї наявної допомоги, українські війська позбавлені можливостей завдавати цілеспрямованих ударів по лініям постачання, командних пунктах та матеріально-технічних структурах російських загарбників, що допомогло б у створенні основи для наступальних дій у майбутньому. Автори подання нагадали, що Київ звернувся до Берліну з проханням щодо постачання крилатих ракет Taurus у травні минулого року.

Німецькі парламентарі також розкритикували "вкрай нерішучу позицію федерального уряду та його безкінечні намагання виправдатися". На думку авторів подання, якщо німецький уряд насправді зацікавлений у перемозі України у цій війні, то він має прийняти рішення про передачу такої ефективної системи. До того ж це цілком відповідає безпековим інтересам ФРН.

Крім передачі крилатих ракет Taurus, члени парламентської групи Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу закликають федеральний уряд навчати українських військових використанню цієї системи.

Нагадаємо, що 12 березня німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив відмову передати Україні далекобійні ракети Taurus.