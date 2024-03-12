Бундесвер приведе в бойову готовність усі Taurus, — Die Welt

Згідно з інформацією ЗМІ, всі Taurus на озброєнні Бундесверу підлягають модернізації, оскільки половину ракет технічно оновили ще 2018 року, для решти термін дії сертифіката закінчився.

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Уряд Німеччини вирішив привести в стан готовності всі далекобійні ракети Taurus, які є на озброєнні Бундесверу. Про це 12 березня пише Die Welt з посиланням на свої джерела.

За даними видання, у німецької армії є приблизно 600 таких ракет, проте точна їх кількість невідома, оскільки дані засекречені. Разом з тим, тільки половина з Taurus наразі вважається готовою до використання після технічного оновлення у 2018 році. Для решти термін дії сертифіката закінчився.

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Як зауважує Welt, федеральний уряд ухвалив раніше приховане від громадськості рішення щодо крилатих ракет, однак згідно з інформацією видання, всі Taurus на озброєнні Бундесверу підлягають модернізації.

"Тепер оперативні системи мають бути знову переглянуті, а несертифіковані нині крилаті ракети мають бути повністю відремонтовані. Відповідальне Федеральне відомство з обладнання, інформаційних технологій та використання Бундесверу має запропонувати рамковий контракт для цього замовлення, а потім MBDA повинна буде представити пропозицію. Перш ніж буде видано обов'язкову постанову, Бундестаг повинен буде виділити відповідні фінансові ресурси", — повідомляє видання.

Міністерство оборони не побажало прокоментувати це питання, водночас у четвер, 14 березня, Бундестаг знову голосуватиме за постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Позиція канцлера ФРН

Канцлер Олаф Шольц кілька разів висловлювався проти постачання цих крилатих ракет Україні. Причому все, що відбувається, не є ознакою зміни поглядів канцлера щодо постачання зброї, якої так бажає Україна. Фактично Шольц підтвердив своє "ні" в понеділок, 11 березня, а також відмовився від рішень, які були доставлені в обхід країн-союзників.

"Я не вважаю розгортання виправданим. Систему Taurus не можна використовувати без контролю, це мають здійснити німецькі солдати, але про їхнє застосування не може бути й мови, і навіть поза межами України", — наголосив Шольц.

Позиція уряду

Проте рішення ввести в дію всі Taurus Бундесверу тепер відкриває перед федеральним урядом додаткові можливості. У майбутньому Німеччина могла б передати Україні більше крилатих ракет, не ставлячи під загрозу власну національну оборону. Також стає більш можливим так званий обмін через союзників.

Згідно із зазначеним варіантом, який нещодавно винесла на обговорення міністр закордонних справ Анналена Бербок, ФРН передасть певну кількість Taurus не Україні, а Великій Британії. Союзники не передадуть їх Україні, а замість цього поставлять країні, що воює, британські крилаті ракети Storm Shadow, які вже використовуються в Україні.

"Німецький Taurus для британських збройних сил дасть їм можливість передати Україні більше крилатих ракет. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон уже висловив в інтерв'ю свою відкритість такому підходу. Однак представник уряду Німеччини заявив, що канцлер теж ставиться до цього критично", — підкреслює видання.

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Також секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував імовірність отримання Україною ракет Taurus. На його переконання, з часом німецька сторона зрозуміє важливість постачання Києву цього озброєння.