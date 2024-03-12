"Я так не думаю": Пісторіус скептично поставився до кругового обміну Taurus із Великою Британією

Глава Міноборони ФРН не погодився з думкою свого колеги з Великої Британії, що країни можуть обмінятися ракетами Taurus і Storm Shadow.

Related video

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив свої сумніви щодо пропозиції міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона про можливість організації кругового обміну ракетами Taurus і Storm Shadow. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Tagesschau.

Відповідаючи на запитання, чи є це відповідним рішенням для дебатів щодо Taurus, Пісторіус сказав: "Я так не думаю".

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон зробив цю пропозицію не з власної ініціативи, а просто сказав на запитання журналіста, що британський уряд розглядає всі варіанти.

"На цьому все", — підсумував Пісторіус.

Що відомо про ідею кругового обміну ракетами Німеччини та Британії

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон під час візиту до Берліна 7 березня "наполегливо закликав" Німеччину передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок схвально відгукнулася на пропозицію свого колеги з Великої Британії Девіда Кемерона щодо передання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus через круговий обмін із Великою Британією.

1 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що утримується від постачань ракет Taurus в Україну, оскільки їхня дальність могла б дати змогу Києву "досягти конкретної мети де-небудь у Москві".

Також секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував імовірність отримання Україною ракет Taurus. На його переконання, з часом німецька сторона зрозуміє важливість постачання Києву цього озброєння.