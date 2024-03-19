У Хорватії заборонили президенту Мілановічу балотуватися на посаду прем'єра: що відомо

Хорватський лідер назвав рішення Конституційного суду Загреба "державним переворотом" і заявив, що все одно отримає посаду прем'єр-міністра.

Вищий суд Хорватії ухвалив, що рішення президента Зорана Мілановіча балотуватися на посаду прем'єр-міністра на прийдешніх виборах "несумісне" з його нинішньою посадою. Про це пише Bloomberg.

Повідомляють, що згідно з рішенням голови Конституційного суду Загреба Мирослава Сепаровіча, нинішній хорватський лідер не може брати участь у виборчій кампанії, балотуватися за партійним списком або як кандидат на посаду прем'єр-міністра, не покинувши своєї посади президента.

Як зазначають журналісти, сам Мілановіч заявив, що піде з посади президента тільки після перемоги на виборах, які відбудуться 17 квітня.

"Це державний переворот — вони намагаються перешкодити волі хорватських виборців. Я буду прем'єр-міністром, але я не скажу цим неписьменним бандитам, як я збираюся це зробити", — відреагував на рішення суду Міланович.

Автори статті вказали на те, що в разі перемоги Мілановіча Загреб може змінити свою позицію щодо України, оскільки хорватський президент раніше критикував позицію ЄС щодо Росії, а також виступив проти участі Хорватії в підготовці офіцерів ЗСУ.

Нагадаємо, Зоран Мілановіч заявив, що не підтримує використання фрази "Слава Україні!", заявивши, що вона нагадує німецьке привітання німецьке "Зіг Хайль" і хорватське "За дім готові!", які використовували нацисти.

Раніше Зоран Мілановіч також сказав, що Україна ніколи не поверне собі окупований Крим, а РФ у разі програшу застосує ядерну зброю. Він сказав, що "Крим ніколи більше не буде Україною", уточнивши, що так нібито говорять "провідні німецькі генерали".