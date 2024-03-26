Допомога Україні від США: у Конгресі шукають привід, аби не ставити законопроєкт на голосування

За словами речниці Білого дому Карін Жан-П'єр, доповнення до закону про національну безпеку може отримати "більшість" у Палаті представників, що включає як республіканців, так і демократів, якщо його винесуть на голосування.

В Білому Домі вважають, що законопроєкт, який містить допомогу Україні, здобуде достатню кількість голосів від обох партій. Проте спікер Палати представників Майк Джонсон шукає підставу, аби не вносити його на голосування. Про це у понеділок, 25 березня, сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

У Жан-П'єр запитали, чи адміністрація американського президента розглядає можливість внесення законопроєкту про військову допомогу для України без включення гуманітарної.

"Доповнення до закону про національну безпеку може отримати більшість у Палаті представників. Це те, що ми знаємо. Ми розуміємо, що це правда. Він може отримати переважну підтримку, а це означає, що він включає як республіканців, так і демократів, якщо його просто винесуть на голосування", — наголосила вона.

Крім того, речниця Білого дому зауважила, що проєкт отримав підтримку Сенату в основному за двопартійною більшістю.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі $95 мільярдів, $60 млрд з яких — для Києва.

Раніше голова Палати представників Майк Джонсон, оголосив про своє рішення призупинити розгляд питання про допомогу Україні до затвердження загального бюджету США. Це призведе до затримки в розгляді цього питання щонайменше на три тижні.