Люди у чорному повертаються: росіянам дозволили судити міжнародні футбольні матчі

Востаннє бригада арбітрів із Росії обслуговувала матч під егідою УЄФА 24 лютого 2022 року — це була гра 1/16 фіналу Ліги Європи між "Наполі" та "Барселоною".

Росія поступово повертається в міжнародний футбол. Так, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив російських арбітринь на офіційний матч жіночої Ліги націй в Лізі "С" між Вірменією та Казахстаном.

Відомо, що російську бригаду очолить Віра Опєйкіна. Її помічницями у полі будуть Катерина Курочкіна та Олена Собчук. Четвертою арбітринею УЄФА призначив Надію Горінову. Уся бригада суддів — громадянки РФ. Поєдинок між жіночими збірними Вірменіє та Казахстану відбудеться 26 вересня.

Востаннє бригада арбітрів із Росії обслуговувала матч під егідою УЄФА 24 лютого 2022 року — це була гра 1/16 фіналу Ліги Європи між "Наполі" та "Барселоною". Головним арбітром тієї зустрічі був росіянин Сергій Карасьов. Його ж у липні 2023 року запросили на збори суддів під егідою УЄФА.

Після цього Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та УЄФА опублікували спільну заяву, згідно з якою російські збірним та клубам заборонено брати участь у змаганнях на невизначений термін через повномасштабне вторгнення Москви в Україну. Російським арбітрам також заборонили судити міжнародні матчі.

Відтоді російська збірна грає лише товариські матчі. Росіяни встигли зіграти з Киргизстаном (2:1), Узбекистаном (0:0) та Таджикистаном (0:0) у 2022 році, а також з національними командами Ірану (1:1), Іраку (2:0) та Єгипту (1:1) цього року.

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За даними Міністерства молоді та спорту України, проти Росії та Білорусі, яка підтримує вторгнення РФ в Україну, запровадили вже 125 спортивних санкцій.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх у 2024 році російським та білоруським спортсменам заборонили виступати під прапорами своїх країн. Також нагадаємо, що в Чехії під час матчу найнижчого дивізіону чемпіонату Чехії між командами "Горомержице" та "Велке Пршилепи" виник скандал. Тренер команди гостей Ян Котвас образив 22-річного футболіста з України Мар'яна Федишина.