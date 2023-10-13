"Такого імені немає взагалі": Реброву нічого сказати Тимощуку, який залишився в РФ (відео)

Тренер збірної України заявив, що не бере слухавки, якщо телефонують представники РФ. У сезоні 2008-2009 він сам грав у Росії за казанський "Рубін".

Напередодні кваліфікаційного матчу збірної України на Євро-2024 тренер Сергій Ребров розповів про своє ставлення до колишнього капітана збірної Анатолія Тимощука, допуск російських команд на міжнародні турніри й про те, що УПЛ — "реально цікавий чемпіонат". Про це повідомляє українська служба "Радіо Свобода".

Ребров, який грав у Росії за казанський "Рубін" у сезоні 2008-2009, розповів, що зараз не спілкується і не бере слухавку, якщо телефонують представники РФ.

Він зазначив, що зараз у нього немає бажання спілкуватися з людьми з РФ, навіть якщо та чи інша людина нічого поганого і не зробила.

Сергій Ребров — про Анатолія Тимощука

За його словами, нічого йому сказати й Анатолію Тимощуку, який залишився працювати в пітерському "Зеніті" після початку повномасштабної війни в Україні.

"Немає жодного бажання розмовляти з такими людьми. Зараз триває війна, тому вже потрібно кожному вирішити, де він — з Україною чи там, з рашистами. Не можна бути посередині: "Я нейтральний, я поза політикою". Він вирішив, що він там. Це його життя, я навіть не згадую про нього", — зазначив тренер збірної України.

"Я розумію, що колись це було велике ім'я у футболі, але зараз цього імені немає взагалі", — сказав тренер.

Наставник збірної висловив свою думку щодо дискусії, що розгорілася, про повернення російських команд на міжнародні турніри.

Ребров нагадав про випадок у перші дні повномасштабного вторгнення, коли гімнаст із РФ Іван Куляк на церемонії нагородження стояв на п'єдесталі з прикріпленим символом Z.

"Хочу нагадати. Перші дні війни, коли російські спортсмени були ще на великих змаганнях. Я пам'ятаю, деякі з них потрапляли в об'єктиви камер, іноді й на п'єдесталі, — і виходили зі свастикою Z. Зараз може бути те ж саме, — сказав Ребров. — Немає різниці, в якому віці: йде війна — я вважаю, що це рішення [про допуск російських юнацьких команд до змагань] дуже незрозуміле і для нас, і для всієї Європи".

"Росіяни створювали ажіотаж"

Ребров зазначив, що футбольне суперництво між українськими та російськими командами завжди було принциповим.

"Я пам'ятаю той ажіотаж, я пам'ятаю ту гру, коли ми грали, коли Андрій Шевченко забив наприкінці м'яч — так цей ажіотаж взагалі створювали росіяни. Коли ми грали в Україні, в Києві [перший матч відбору до Євро-2000], всі чекали, але якось українці по-іншому ставилися до цього. Ми їх поважали, але так, прагнули виграти, тому що вважали, що Україна сильніша", — сказав Ребров.

За його словами, це історичне протистояння, "але ніхто не розумів, що воно може перейти на цей рівень, на рівень війни".

Сергій Ребров — про Анатолія Тимощука

УПЛ — "реально цікавий чемпіонат"

Тренер збірної також сказав, що, попри всю критику внутрішньої футбольної першості, за нею цікаво спостерігати.

"Якщо слабкий чемпіонат, тоді чому досить вдало грають у Європі? Чому "Шахтар" виграє в Лізі чемпіонів, чому "Зоря" виграє в Лізі конференцій? Я вважаю, що ми сильна нація. Так, зараз дуже сильний відтік саме закордонних футболістів із чемпіонату України. Але це велика можливість для українських гравців, які можуть заявити про себе. Я вважаю, що у нас цікавий чемпіонат, я стежу за ним тому, що я тренер збірної, та й, тому що це реально цікаво", — сказав він.

Нагадаємо, що в попередньому матчі відбору збірна Італії, яку вважають найскладнішим суперником для України, переконливо переграла Синьо-жовтих.

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