Пробіг 284 км після операції на серці: боєць ЗСУ отримав бронзу на Чемпіонаті світу (фото)

Український військовий брав участь у боях на Херсонському відтинку фронту, отримав поранення, переніс операцію на серці. При цьому йому вдалось оновити національний рекорд з 12-годинного бігу.

9 грудня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ ("СтратКом ЗСУ") розповіли про українського бійця Андрія Ткачука, який став бронзовим переможцем Чемпіонату з добового бігу. Чоловік пробіг майже 300 км за 24 год., оновивши при цьому національний рекорд. Про подію написали у Telegram-каналі відомства.

Андрій Ткачук з військовим позивним "Бродяга" зайняв третє місце на Чемпіонаті з добового бігу, пробігши 284,540 км. При цьому зумів покращити попередній національний рекорд, встановлений ним же. Зокрема, раніше рекорд 12-годинного бігу дорівнював 155,295 км, а завдяки Андрію — 156,8 км.

Забіг відбувався 1-2 грудня у Тайбеї, столиці Тайваню, ідеться у повідомленні. Бійця відпустили для участі у чемпіонаті, у якому він поступився неодноразовим переможцям — литовцю Олександру Сорокіну, автора світового рекорду, та греку Fotios Zisimopoulos, який також має низку перемог у світових легкоатлетичних змаганнях.

На сторінці Ткачука у Facebook поки що немає повідомлень про перемогу. Але там можна прочитати, що у квітні 2023 року він переніс операцію на серці. У дописі вказано, що з хронічною тахікардією йому вдалось стати майстром спорту і рекордсменом світу. І вже через пів року — має бронзову медаль у добовому забігу.

Зазначимо, Чемпіонат з добового бігу — міжнародні ультрамарафонські змагання, під час яких бігуни біжать 24 години. Переможець 2023 року — Олександр Соколов — за добу здолав 301,8 км, написали на порталі "Світ легкої атлетики". Також опублікували світлини, на яких видно українського бійця Андрія Ткачука після фінішу.

Андрій Ткачук під час фінішу у Тайбеї Фото: Світ легкої атлетики

Між тим "СтратКом" зазначив, Ткачук — боєць 128 ОГШБр ЗСУ, який брав участь у АТО в 2014-2015 рр. З перших днів російського вторгнення долучився до бойових дій проти країни-агресора. За участь у боях отримав нагоду — медаль "Захиснику Вітчизни". Під час одного зіткнення з противником отримав поранення, але після цього повернувся до побратимів. На сьогодні не відомо, де саме воюватиме боєць та бігун, однак раніше він тримав позиції на Херсонському напрямку.

Андрій Ткачук - фото у військовій формі Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom Андрій Ткачук по позиціях ЗСУ Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Зазначимо, раніше Фокус писав про різні долі спортсменів під час російського вторгнення. Наприклад, більш як дві сотні спортсменів втекли з України, скориставшись можливістю виїзду на змагання. Журналісти розібрались, які способи вони для цього використовували.