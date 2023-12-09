Пробіг 284 км після операції на серці: боєць ЗСУ отримав бронзу на Чемпіонаті світу (фото)
Український військовий брав участь у боях на Херсонському відтинку фронту, отримав поранення, переніс операцію на серці. При цьому йому вдалось оновити національний рекорд з 12-годинного бігу.
9 грудня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ ("СтратКом ЗСУ") розповіли про українського бійця Андрія Ткачука, який став бронзовим переможцем Чемпіонату з добового бігу. Чоловік пробіг майже 300 км за 24 год., оновивши при цьому національний рекорд. Про подію написали у Telegram-каналі відомства.
Андрій Ткачук з військовим позивним "Бродяга" зайняв третє місце на Чемпіонаті з добового бігу, пробігши 284,540 км. При цьому зумів покращити попередній національний рекорд, встановлений ним же. Зокрема, раніше рекорд 12-годинного бігу дорівнював 155,295 км, а завдяки Андрію — 156,8 км.
Забіг відбувався 1-2 грудня у Тайбеї, столиці Тайваню, ідеться у повідомленні. Бійця відпустили для участі у чемпіонаті, у якому він поступився неодноразовим переможцям — литовцю Олександру Сорокіну, автора світового рекорду, та греку Fotios Zisimopoulos, який також має низку перемог у світових легкоатлетичних змаганнях.
На сторінці Ткачука у Facebook поки що немає повідомлень про перемогу. Але там можна прочитати, що у квітні 2023 року він переніс операцію на серці. У дописі вказано, що з хронічною тахікардією йому вдалось стати майстром спорту і рекордсменом світу. І вже через пів року — має бронзову медаль у добовому забігу.
Зазначимо, Чемпіонат з добового бігу — міжнародні ультрамарафонські змагання, під час яких бігуни біжать 24 години. Переможець 2023 року — Олександр Соколов — за добу здолав 301,8 км, написали на порталі "Світ легкої атлетики". Також опублікували світлини, на яких видно українського бійця Андрія Ткачука після фінішу.
Між тим "СтратКом" зазначив, Ткачук — боєць 128 ОГШБр ЗСУ, який брав участь у АТО в 2014-2015 рр. З перших днів російського вторгнення долучився до бойових дій проти країни-агресора. За участь у боях отримав нагоду — медаль "Захиснику Вітчизни". Під час одного зіткнення з противником отримав поранення, але після цього повернувся до побратимів. На сьогодні не відомо, де саме воюватиме боєць та бігун, однак раніше він тримав позиції на Херсонському напрямку.
Зазначимо, раніше Фокус писав про різні долі спортсменів під час російського вторгнення. Наприклад, більш як дві сотні спортсменів втекли з України, скориставшись можливістю виїзду на змагання. Журналісти розібрались, які способи вони для цього використовували.