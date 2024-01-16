Обійшов Левандовскі та Роналду: Мессі втретє став гравцем року за версією ФІФА (фото)

У ФІФА заявили, що спортсмена відзначили за його досягнення на церемонії The Best FIFA Football Awards у Лондоні, випередивши фіналістів Ерлінга Гааланда і Кіліана Мбаппе за результатами голосування.

Футболіста Ліонеля Мессі визнали найкращим гравцем 2023 року FIFA серед чоловіків. Він зберіг за собою титул, завойований ще 2022 року. Про це йдеться на сайті FIFA.

Повідомляється, що він став лауреатом премії після чергового кваліфікаційного періоду. Спортсмен був відзначений за свої досягнення на церемонії The Best FIFA Football Awards у Лондоні, випередивши фіналістів Ерлінга Хааланда (48 очок) і Кіліана Мбаппе (35 очок) за результатами голосування. Мессі теж отримав 48 очок, проте випередив Гааланда в номінаціях першого відбору.

У ФІФА заявили, що в опитуванні брали участь тренери та капітани національних збірних, а також досвідчені журналісти та вболівальники з усього світу.

Зазначається, що Мессії також отримував цю нагороду ще у 2019 році. Влітку 2023 року він дебютував у новому клубі "Інтер Маямі".

Спортсмен встановив рекорд, обійшовши Роберта Левандовскі (2021 і 2020) і Кріштіану Роналду (2016 і 2017), які мають по дві номінації. Нагорода FIFA's Best вручається з 2016 року, коли організація припинила співпрацю з France Football — засновником нагороди "Золотий м'яч".

Нагадаємо, що в жовтні 2023 року Мессі у 8-й раз забрав нагороду "Золотий м'яч". Церемонія вручення відбулася у французькому Парижі. Найближчими конкурентами аргентинського футболіста стали Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанн. Жіночу версію нагороди забрала іспанка Айтана Бонматі.

Крім того, у грудні Дружина Ліонеля Мессі приміряла капелюх українського бренду. 35-річна аргентинська блогерка Антонелла Рокуццо позувала в сірій панамці, відзначивши сторінку бренду Руслана Багінського. До свого передріздвяного образу вона додала темну кофту з напівпрозорими рукавами, сірі штани і колготи з візерунками.