"Я абсолютно спустошений": бій Усика з Ф'юрі відкладено через травму британця (фото)

За даними журналіста Майка Копінгера, британський боксер травмувався під час спарингу, через що йому довелося накласти шви.

Бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, який мав відбутися 17 лютого в Саудівській Аравії, було перенесено через травму британського боксера. Про це написав журналіст ESPN Майк Копінгер у соціальній мережі X 2 лютого.

За словами Коппінгера, під час спарингу Ф'юрі отримав "серйозне розсічення, що вимагало накладання швів". У зв'язку з цим його поєдинок з Усиком у Ріяхді відкладено.

Інсайдер Майкл Бенсон підтвердив інформацію про перенесення бою, а також опублікував фото Ф'юрі, на якому видно рану в районі брови.

Ф'юрі травмувався під час спарингу Фото: X (Twitter)

Що каже Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі прокоментував перенесення бою з Олександром Усиком на своїй сторінці в Instagram. Він вибачився перед усіма, кого торкнулася ця ситуація, зокрема перед членами своєї команди, команди Усика, партнерами, уболівальниками, а також представниками Саудівської Аравії.

"Я абсолютно спустошений після того, як так довго готувався до цього бою і перебуваю в такій чудовій формі. Мені шкода всіх учасників цієї величезної події, і я старанно працюватиму над перенесеним боєм", — написав спортсмен.

Що говорить Усик

Український боксер поки не висловлювався про перенесення поєдинку, проте його промоутер Олександр Красюк опублікував у Instagram Stories фото з тренування Усика, додавши до нього смайлик "рука-обличчя". На знімку боксер тренується у захисному шоломі.

Усик на тренуванні Фото: Скриншот

"Олександр Усик відреагував на перенесення бою з Тайсоном Ф'юрі, продовживши сьогодні спаринг…" — прокоментував фото Бенсон.

Нагадаємо, 5 листопада 2023 року Красюк повідомив, що бій між Усиком та Ф'юрі, який мав відбутися 23 грудня, Усиком перенесено на початок наступного року. Він також заявив, що британець надто довго уникав бою.

Пізніше, 16 листопада, з'явилося офіційне підтвердження, що боксерський поєдинок між Усиком та Ф'юрі за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі заплановано на 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії.