Апарати "Вояджер" давно відправляють сигнали до космосу: коли прийде відповідь від позаземного розуму

Вчені з'ясували, коли сигнали космічних апаратів NASA досягнуть потенційно населених планет і коли чекати сигнал у відповідь від інопланетян.

Космічні апарати NASA десятиліттями відправляли сигнали у далекий космос, адже вчені сподіваються, що ми не самотні у Всесвіті. Якщо десь існує розвинена позаземна цивілізація, а може бути і не одна, то вона, найімовірніше, прийме один із цих сигналів, теоретично зможе його розшифрувати і надішле зворотну відповідь на Землю. Група вчених опублікувала у виданні Public Association of Pacific нове дослідження, в якому вони представили результати своїх розрахунків, згідно з якими тепер можна дізнатися, коли очікувати на зворотний зв'язок від інопланетян, пише IFLScience.

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Космічні апарати NASA, такі як "Вояджер-1", "Вояджер-2", "Піонер-10", "Піонер-11" та "Нові горизонти" були відправлені для вивчення Сонячної системи та її планет. Останній полетів у космос лише у 2006 році і вже через 17 років має покинути межі Сонячної системи. Що стосується "Піонерів", то один із апаратів перестав виходити на зв'язок ще в 1995 році ("Піонер-11"), а другий — у 2003 ("Піонер-10"). Де вони зараз знаходяться — невідомо, але, найімовірніше, вони також покинули нашу зіркову систему. Вченим достеменно відомо, що "Вояджери" все ще продовжують роботу і перебувають у міжзоряному просторі.

Космічні апарати NASA десятиліттями відправляли сигнали в далекий космос, адже вчені сподіваються, що ми не самотні у Всесвіті. Фото: NASA/JPL-Caltech

Група вчених вирішила з'ясувати, як далеко могли відлетіти сигнали, надіслані в космос цими апаратами і коли варто очікувати зворотний зв'язок від потенційної позаземної цивілізації. Для цього автори дослідження використали каталог найближчих до Землі зірок, створений за допомогою космічного телескопа Gaia.

Вчені вважають, що якщо позаземний розум існує, то представники таких цивілізацій, які проживають на планетах, що обертаються навколо найближчих зірок, зможуть не тільки розібратися із земним сигналом, а й відправити зворотну відповідь.

Вчені вважають, що якщо позаземний розум існує, то представники таких цивілізацій, які проживають на планетах, що обертаються навколо найближчих зірок, зможуть не тільки розібратися із земним сигналом, а й відправити зворотну відповідь Фото: The Conversation

Вчені з'ясували, що, наприклад, сигнал від апарату "Вояджер-1" прибуде до першої найближчої зірки не раніше 2044 року, а вже в 2341 кількість зірок, до яких прибудуть сигнали апарату, становитиме 277.

Водночас сигнал від "Вояджера-2" досяг зірки червоного карлика ще 2007 року, тому чекати зворотну відповідь, якщо на одній із планет у цій зірковій системі є розумне життя, можна вже 2033 року.

Але ще 2002 року сигнал від апарату "Піонер-10" дістався зірки білого карлика і якщо десь у цій зірковій системі живе розумна цивілізація, то сигнал від інопланетян можна чекати вже 2029 року.

Вчені говорять, що до середини 24 століття очікується велика кількість сигналів, враховуючи той факт, що жителі майже 300 зіркових систем, до цього часу можуть дізнатися про існування людства і вже відправлять зворотний сигнал на нашу планету.

Автори дослідження згадують популярний фантастичний фільм 1997 року "Контакт" із Джоді Фостер у головній ролі. За сюжетом, інопланетяни отримали сигнал у вигляді уривка телетрансляції відкриття літніх Олімпійських ігор 1936 року в Берліні. Після цього інопланетяни надсилають зворотний сигнал на Землю, відбувається контакт, але обійдемося без спойлерів, адже фінал фільму інтригує.

Автори дослідження згадують популярний фантастичний фільм 1997 року "Контакт" з Джоді Фостер у головній ролі Фото: wikipedia

Водночас вчені вказують на той факт, що подібну телетрансляцію представники позаземної цивілізації навряд чи могли б отримати через слабку передачу. Але у апаратів NASA передавачі набагато сильніші, тому шанс залишається.

Водночас автори дослідження вважають, що шанс на те, що саме в найближчих до нас зоряних системах існує розвинена позаземна цивілізація, невеликий. Хоча тепер є список зірок, куди потрібно направити радіотелескопи, щоб спробувати зловити сигнал із космосу, який може бути від інопланетян.

Як уже писав Фокус, нещодавно вчені з NASA змогли продовжити "життя" космічного апарату "Вояджер-2", що дозволить йому перебувати в робочому стані ще кілька років, хоча його запустили ще в 1977 році.

Також Фокус писав про те, що у нового космічного апарату, що летить до Юпітера, виникли перші проблеми. Апарат JUICE не зміг розгорнути антену свого головного радара.

Нагадуємо, що згідно з новою теорією, землянам, щоб стати цивілізацією II типу, потрібно знищити Юпітер, як уже писав Фокус.