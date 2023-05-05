Ходили по Землі на мільйони років раніше: нове відкриття переписує історію динозаврів

Вчені з Університету Канзасу виявили епізод глобальних змін, відомий як Подія Вайсерта (The Weissert Event), вивчаючи гірську породу, що вкривала скам'янілий екземпляр ютараптора.

Ютараптор, лютий динозавр, який жив на Землі понад 135 мільйонів років тому, знову потрапив у заголовки газет після того, як нещодавнє геологічне дослідження показало: він набагато старший, ніж вважалося раніше. Результати проливають нове світло на еволюційну історію динозаврів і мають значні наслідки для палеонтології, пише Phys.org.

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Дослідження проводили на знаменитому хребті Ютараптор в штаті Юта, названому на честь великих родичів динозаврів — велоцирапторів. На цьому місці знаходиться кар'єр Стайкс, родовище, наповнене скам'янілостями динозаврів, багато з яких майже не пошкоджені і збереглися в тому ж положенні, в якому вони були після смерті.

Щоб визначити вік порід, які містили скам'янілості ютараптора, вчені застосували два дослідницькі підходи. Перший включав аналіз зразків уран-свинцевого датування кристалів циркону, зібраних на різній глибині в шарах породи. Другий досліджував зміни у відносній поширеності двох типів стабільних ізотопів вуглецю, знайдених у похованій органічній речовині.

Порівнюючи результати з періодами в історії Землі, коли, як відомо, відбувалися глобальні зміни у вуглецевому циклі, команда показала, що гірські породи в формації Жовта кішка Кедрових гір — і скам'янілості ютараптора, знайдені в них, — на 10 мільйонів років старші, ніж було відомо раніше.

Це означає, що динозавру щонайменше 135 мільйонів років, і що розрив між юрським і крейдяним періодами в Юті набагато менший, ніж вважалося раніше.

"Це відкриття визначило бачення, яке відлунюватиме десятиліттями, — сказав Грегорі Людвігсон, почесний старший науковий співробітник Канзаської геологічної служби Університету Канзасу, який брав участь у дослідженні. — Ми також дізналися, на наше повне здивування, що шари породи з кар'єру динозаврів Стайкс відкладені під час глобальних змін, відомих як Подія Вайсерта (The Weissert Event)".

The Weissert Event — це велике глобальне збурення, яке відбулося приблизно 120 мільйонів років тому і мало значний вплив на еволюцію життя на Землі. Виявивши, що породи в кар'єрі Стайкс відклалися під час цієї події, вчені відкрили нові шляхи для дослідження еволюційної історії динозаврів та впливу глобальних подій на екосистему планети.

Відкриття ютараптора зробив у 1991 році Джеймс Кіркленд, палеонтолог із Геологічної служби штату Юта. У 1993 році він назвав і описав динозавра Utahraptor ostrommaysi. Понад десять років Кіркланд стверджував, що ютараптор був набагато старшим, ніж вважалося раніше.

"Це дуже багато еволюційного часу, — сказав Людвігсон. — Це свого роду підтвердження того, що Джеймс доводив протягом певного часу, але суперечки не дають абсолютного віку, а це для нього важливо".

Уточнений вік ютараптора та навколишніх порід має широкі наслідки для нашого розуміння історії життя на Землі. Це нагадування про те, що ми ще багато чого не знаємо про минуле нашої планети, і що нові відкриття чекають на нас щодня.

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