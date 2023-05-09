Секретна місія. На Землю повернувся засекречений китайський літак після 9 місяців на орбіті

Конкурент не менш таємного американського космічного літака пробув у космосі 276 днів.

8 травня 2023 року на космодромі Цзюцюань у Китаї здійснив успішну посадку безпілотний надсекретний космічний літак КНР. Його загадкова місія в космосі тривала 9 місяців, а якщо точніше, то літак повернувся після 276-денного польоту в навколоземному просторі, пише Space.

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Згідно з повідомленнями китайських державних ЗМІ, безпілотний космічний корабель, назва та зображення якого тримають у секреті, здійснив заплановану посадку на космодромі Цзюцюань після 276 днів, проведених у космосі. Враховуючи той факт, що у 2020 році Китай уже відправляв у космос такий же секретний космічний літак, американські експерти припускають, що це може бути другий політ цієї китайської розробки. З іншого боку, це міг бути той самий космічний літак. Враховуючи таємницю, якою покриті обидва польоти, зробити якісь точні висновки неймовірно складно.

Відомо, що це багаторазовий космічний літак, який літав без екіпажу, і він може нести на борту корисні вантажі. Точно не ясно, на якій саме висоті над Землею перебував весь цей час літак і які саме Китай вибробовував за його допомогою технології.

Експерти припускають, що такий вигляд може мати нова секретна космічна розробка Китаю Фото: space.com

Китайські ЗМІ повідомили, що це експериментальний космічний літак, і його успішно завершена місія підтверджує успіх зусиль КНР у галузі розробки багаторазових космічних кораблів. Згідно з повідомленням, така технологія дозволить здійснювати Китаю зручніші й доступніші польоти в навколоземний простір для "мирного освоєння космосу".

За даними американських експертів, цей космічний літак здійснив, як і його попередній колега (або це був один і той же літак), горизонтальну посадку.

Враховуючи, що даних про цю секретну китайську місію дуже мало (про попередню місію відомо ще менше), експерти все ж таки вважають, що цей космічний літак є конкурентом не менш секретного космічного літака, створеного в США. Він називається X-37B, його створили інженери компанії Boeing, і вважається, що таких літаків американці мають два. Довжина цього літака становить майже 9 метрів, і експерти припускають, що секретний космічний літак Китаю може бути схожим на свого американського колегу за розмірами.

Космічний літак X-37B, який був створений компанією Boeing, провів у космосі рекордні 908 днів. Це на 4 місяці довше, ніж тривалість попередніх п'яти польотів. Фото: Boeing

Як уже писав Фокус, на сьогодні відомо, що космічний літак X-37B здійснив уже 6 секретних польотів у космос для випробування невідомих технологій. Перший політ цього космічного корабля відбувся ще 13 років тому та тривав 224 дні. А в листопаді минулого року X-37B успішно повернувся на Землю після завершення своєї поки що рекордної космічної місії, яка тривала 908 днів.

Що ж до секретного китайського космічного літака, який успішно приземлився 8 травня, то він вирушив у космос на початку серпня 2022 року, як уже писав Фокус. Відомо, що в космос цей корабель вивела ракета-носій "Чанчжен 2F", яка стартувала з космодрому Цзюцюань (тобто космічний літак повернувся туди, звідки й вирушив на навколоземну орбіту). До речі, перша подібна секретна місія Китаю у 2020 році тривала всього 2 дні, тобто новий політ тривалістю 9 місяців є поки що рекордним.

Ще в серпні 2022 року були показані уламки ракети, яка вивела в космос секретний китайський космічний літак

Що ще відомо про цю секретну китайську розробку? На початку листопада 2022 року, після кількох місяців перебування в космосі, стало відомо, що космічний літак КНР випустив у космос невідомий об'єкт. Як уже писав Фокус, за даними американських військових, цей об'єкт рухався по тій самій орбіті, що й літак на висоті приблизно 600 км над поверхнею Землі.

Експерти припустили, що це міг бути супутник, призначений для нагляду за польотом китайського космічного літака. Інші експерти стверджували, що метою цього польоту було доставити на орбіту секретний китайський космічний апарат, після чого літак повинен повернутися на Землю. Але як виявилося, літак пробув у космосі ще кілька місяців, а про те, що це за загадковий об'єкт, випущений літаком, невідомо досі.

Нагадуємо, що китайський космічний апарат (це не секретна, а звичайна місія) під назвою "Тяньвень-1" уже 2 роки вивчає поверхню Марса. За цей час він зробив тисячі зображень Червоної планети. Нещодавно з цих зображень вчені створили докладну карту всього Марса, як уже писав Фокус.