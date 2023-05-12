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Незламний "Вестерос": як стіни Дубровника вистояли перед арміями світу та землетрусами

Фото: Miroslav.vajdic / CC BY-SA 4.0 | Міські стіни Дубровника вистояли проти незліченних облог, що робить їх символом рішучості та стійкості міста.

Міські стіни Дубровника вистояли проти незліченних облог, що робить їх символом рішучості та стійкості міста.

Обнесене стінами місто Дубровник у Хорватії, розташоване вздовж суворого узбережжя Адріатичного моря, має довгу і багату історію. Протягом століть воно було культурним та економічним центром регіону, приваблюючи відвідувачів з усього світу. Однак за його мальовничою красою ховається бурхливе минуле, сповнене конфліктів і боротьби, пише Ancient Origins.

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Стіни Дубровника є свідченням стійкості міста перед обличчям негараздів. Вони витримали середньовічні облоги, сучасні війни і навіть землетруси, що робить їх стійким символом сили і рішучості міста.

Витоки мурів сягають раннього середньовіччя, кінця 8 століття нашої ери, коли почалося будівництво перших вапнякових укріплень навколо міста. Згодом мури неодноразово добудовувалися і перебудовувалися, коли виникали нові загрози.

У 9-10 століттях були збудовані стіни для захисту східної частини міста. Коли сарацини напали у 9 столітті, облога тривала 15 місяців, що свідчить про те, що навіть на той час місто добре укріплене. Це була лише перша з багатьох майбутніх облог.

Згодом мури неодноразово добудовувалися і перебудовувалися, коли виникали нові загрози
Фото: Public Domain

У 11 столітті морський канал, що відділяв місто від материка, засипали землею, і місто злилося з поселеннями на суші. Це призвело до того, що первісні стіни добудували, утворивши єдину стіну, збудовану навколо всієї території.

Робота над нинішніми міськими стінами почалася у 12 столітті і складалася з простого кам'яного валу з дерев'яними палісадами. Ці відносно прості стіни потім постійно розширювалися і зміцнювалися, оскільки Дубровник зростав як торговий центр і морська сила в регіоні.

Основна частина будівництва припадає на період між 14 і 15 століттями, коли місто отримало повну незалежність від венеціанців. У цей час стіни розширили, щоб оточити все місто, а вздовж стін додали різні вежі та форти. Стіни також значно укріпили, їх зробили товстішими, а первісні дерев'яні палісади замінили на кам'яні бастіони.

За свою історію мури неодноразово доводили свою надійність. Вони неушкодженими пережили землетрус 1667 року і витримали численні османські облоги протягом 16 і 17 століть. Під час цих облог до зовнішніх стін був доданий нахил, призначений для відведення вогню від ворожих гармат.

Насправді стіни залишалися здебільшого неушкодженими до Війни за незалежність Хорватії в 1990-х роках, коли серби обстріляли місто. Стіни зазнали значних пошкоджень, але відтоді їх відновили, а пошкоджені ділянки відбудували.

Стіни займають дивовижну площу, простягаючись на 1 940 метрів і сягаючи 25 метрів заввишки. Їх товщина варіюється, але зазвичай становить від 4 до 6 метрів. Вони здебільшого побудовані з місцевого вапняку і зведені місцевими вправними каменярами.

Стіни займають дивовижну площу, простягаючись на 1 940 метрів і сягаючи 25 метрів заввишки
Фото: Public Domain

Поряд із самими стінами, оборонні споруди міста включають кілька фортів, збудованих всередині самих стін. Після падіння Константинополя під владою османів у 1453 році жителям Дубровника (або Рагузи, як він тоді називався) стало неймовірно зрозуміло, що потрібно більше оборонних споруд. Після падіння Боснії у 1463 році місцеві жителі запросили відомого архітектора Мікелоццо ді Бартоломео з Флоренції приїхати і керувати укріпленням їхніх стін.

Форт Бокар побудований між 1461 і 1463 роками, а вежа Мінцет додана до оборонних споруд міста у 1463 році разом з фортецею Святого Іоанна. Кілька інших окремих фортець і мурів також були побудовані навколо міста в цей період в надії стримати напади османів.

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