Найстаріша "жива" мова: древні люди використовували її десятки тисяч років тому

Хоча науці відомі древні писемності, вік яких налічує тисячі років, з розмовними мовами все складніше, адже вони не залишають сліду в історії. Тому простежити походження мови є надскладним завданням.

Мова за своєю природою перебуває в постійному стані змін, слова та їхні значення розвиваються і трансформуються з кожним наступним поколінням. А тому було б спрощенням виокремити одну мову як найдавнішу у світі, пише IFLScience.

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А проте існує кілька мов, що виникли з давніх часів і продовжують використовуватися сьогодні, проливаючи світло на захоплюючі аспекти людського наративу.

Іврит

Іврит, священна мова єврейського Писання, створена понад 3 000 років тому, а ранні форми мови з'являються в текстах близько 1200 р. до н. е. Спочатку використовувана виключно релігійними вченими, вона з часом стала повсякденною мовою стародавніх ізраїльтян.

Приблизно до 400 року н. е. іврит перестав бути загальновживаною мовою і опинився майже на межі зникнення. Однак поява сіонізму в сучасну епоху спричинила відродження мови. Нині нею розмовляють дев'ять мільйонів людей, зокрема в Ізраїлі, де вона є офіційною мовою.

Сучасний іврит відрізняється від свого біблійного аналога, як і слід було очікувати після тисячоліть. Однак все ще можна виявити прямі зв'язки між двома версіями.

Санскрит

Санскрит, ще одна мова, що виникла з давнього релігійного контексту, слугувала народною мовою Вед, індуїстських писань, а також історичних текстів буддизму та джайнізму. Індуїстські тексти написані близько 1200 року до н. е., забезпечуючи записану історію мови, яка охоплює понад 3000 років.

У тій чи іншій формі санскритом розмовляють і сьогодні, переважно індуїстські священики під час релігійних церемоній. Однак, за оцінками, менш як 1 відсоток населення Індії може розмовляти цією мовою, і лише 14 000 людей вважають її своєю основною мовою.

З усім тим спадщина санскриту живе. Він належить до широкої індоєвропейської мовної сім'ї, встановлюючи чіткі зв'язки з англійською, французькою, португальською, іспанською, російською та багатьма іншими мовами, широко розповсюдженими в Європі.

Тамільська мова

Вражає те, що приблизно 80 мільйонів людей використовують тамільську мову як повсякденну. Найдавніша тамільська література, Толкаппіям, датується 300 роком до нашої ери. Тамільською розмовляють переважно на Шрі-Ланці та в найпівденнішому штаті Індії.

Грецька мова

Грецька мова в тій чи іншій формі використовується щонайменше з 1300 року до нашої ери. Класична грецька значно відрізняється від мови, якою розмовляють у сучасній Греції, хоча досвідчені мовці повинні бути в змозі зрозуміти мову елліністичної або "койне" грецької мови, що використовувалася в минулому.

Однак такі форми, як аттичний діалект, яким розмовляли такі видатні постаті, як Сократ, найімовірніше, занадто далекі для розуміння сучасними носіями мови.

Арабська мова

Арабська мова відіграла надзвичайно важливу роль у світовій історії. Ранні форми арабської мови датуються ще восьмим століттям до нашої ери, але протягом століть вона зазнала значних трансформацій, особливо між третім і шостим століттями нашої ери.

Вперше вона виникла в північно-західному регіоні Аравійського півострова і належить до семітської сім'ї мов, до якої також належать іврит та арамейська. Завдяки статусу основної мови ісламських релігійних текстів, сьогодні близько 371 мільйона людей у світі розмовляють арабською як рідною мовою. Крім того, багато хто вивчає її як другу мову через її важливість для ісламу.

Китайська мова

Не існує єдиної китайської мови, хоча значна частина китайського населення розмовляє сучасною стандартизованою формою мандаринського діалекту китайської мови. Регіональні діалекти, такі як юе (кантонський), сян (хунаньський), мінь, гань, ву та кецзя, також широко поширені.

Проте всі ці діалекти можна простежити до архаїчної китайської мови. Деякі з найдавніших відомих написів китайськими ієрогліфами, знайдені на черепахових панцирах, що датуються щонайменше 1123 роком до нашої ери, свідчать про те, що писемність існує вже понад 3 000 років. Хоча відтоді китайська мова значно урізноманітнилася та еволюціонувала, сліди цієї давньої мовної системи все ще можна розрізнити в сучасних носіях.

Латинська мова

Латинська мова, з її величезним історичним значенням, еволюціонувала від протоіталійської до давньолатинської приблизно між 750 і 100 роками до нашої ери. Згодом вона перетворилася на класичну латину, яка використовувалася в період пізньої Римської республіки та ранньої Римської імперії, що охоплює період зі 100 р. до н. е. до 450 р. н. е.

До шостого-дев'ятого століть нашої ери латина трансформувалася в сучасні романські мови, такі як італійська, іспанська, португальська та французька.

Хоча латиною більше не розмовляють як першою мовою, їй вдалося уникнути вимирання завдяки великому інтересу до античних текстів і глибокому впливу латини на європейську культуру. Зокрема, саме латину обрав Лінней для біноміальної номенклатури — наукової системи назв організмів.

Еускера

Еускера вважається найдавнішою живою мовою у Західній Європі. Приблизно 700 000 людей досі розмовляють нею в Країні Басків, автономній спільноті, розташованій у Піренейських горах між кордонами Франції та Іспанії.

Точний вік еускера залишається загадкою, оскільки вона не пов'язана з жодною іншою наявною мовою. А проте ця унікальність робить її захопливим об'єктом для лінгвістичних досліджень, оскільки вона є однією з небагатьох мов Європи, що збереглися до припливу індоєвропейських мов.

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