Голодували в старості: вчені розкрили таємниці стародавньої рептилії з Тріасового періоду

Завдяки складному аналізу їхніх щелепних кісток і зразків зносу зубів вимальовується переконлива розповідь, що проливає світло на еволюційний шлях цих стародавніх рептилій та їхню остаточну загибель.

Бристольський університет нещодавно провів всебічне дослідження загадкової рептилії ринхозавра, яке дало цінну інформацію про її існування в період від 250 до 225 мільйонів років тому. Вона передувала домінуванню динозаврів, пише Phys.org.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ринхозаври, відносно невловима група стародавніх рептилій, порівнянних за розміром з вівцею, процвітали в Тріасовому періоді, який характеризувався теплим кліматом і складною рослинністю. Щоб розгадати таємниці цих істот, дослідницька група зосередилася на аналізі зразків, знайдених у Девоні, використовуючи методи комп'ютерної томографії для спостереження за характером зносу їхніх зубів, а також за ростом нових зубів у задній частині зубних рядів у тандемі зі збільшенням розмірів тіла.

Результати дослідження вказують на те, що ці ранні травоїдні тварини, ймовірно, зіткнулися з долею голоду в старості через згубний вплив споживання рослинної їжі на здоров'я їхніх зубів.

Професор Майк Бентон висловив здивування з приводу ролі, яку відігравали ринхозаври у відповідних екосистемах: "Я вперше вивчав ринхозаврів багато років тому і був вражений, коли виявив, що в багатьох випадках вони домінували у своїх екосистемах. Якщо ви знаходили одну скам'янілість, ви знаходили сотні. Вони були вівцями або антилопами свого часу, і все ж вони мали спеціалізовані зубні системи, які, очевидно, були пристосовані для роботи з масами жорсткої рослинної їжі".

Ретельне вивчення послідовних скам'янілостей протягом усього їхнього життя виявило гостроцікаву закономірність: у міру дорослішання тварин частина щелеп, що піддавалася зносу, зміщувалася назад щодо передньої частини черепа, що призводило до появи нових зубів і кісток, що піддавалися зносу.

Ця адаптація стала наслідком споживання ними пружної рослинної маси, такої як папороть, яка стирала їхні зуби до місця з'єднання кістки і щелепи, ефективно використовуючи комбінацію зубів і кістки для обробки їжі.

3D-модель черепа бентонікса з комп'ютерної томографії, на якій видно, що зуби верхньої (синій) і нижньої (рожевий) щелеп глибоко вкорінені в кістці Фото: Thitiwoot Sethapanichsakul

Однак з плином часу і настанням певного віку — хоча точна тривалість залишається невизначеною — швидкість їхнього росту зменшується, що призводить до фіксації зношеної ділянки і її поступового поглиблення.

Дослідники провели аналогію із сучасними слонами, які мають обмежену кількість зубів, що поступово випадають ззаду, і коли вони досягають віку близько сімдесяти років, вони використовують свій останній зуб, завершуючи свою здатність добувати їжу.

Хоча вважається, що тривалість життя ринхозаврів була не такою довгою, як у слонів, їхня рослинна дієта настільки важка, що їхні щелепи неминуче зношувалися. Зрештою це призводило до їхньої загибелі від голоду, ймовірно, з часом.

У Тріасовому періоді ринхозаври відігравали вирішальну роль у наземних екосистемах, коли життя відновлювалося після катастрофічного масового вимирання, що ознаменувало кінець попереднього Пермського періоду.

Ці істоти впливали на процеси відновлення, проклавши шлях до нових екологічних парадигм, коли динозаври, а згодом і ссавці, піднялися до домінування, формуючи так сучасний світ, що тільки зароджувався.

Порівнюючи більше ранні зразки ринхозаврів, наприклад, з Девону, з пізнішими зразками з Шотландії та Аргентини, дослідницька група також простежила еволюційну траєкторію розвитку їхніх зубних рядів з плином часу.

Ба більше, вони визначили, як їхні унікальні зуби сприяли двом різним періодам диверсифікації протягом середнього та пізнього Тріасу. Зрештою, саме кліматичні зміни та зміни в доступних видах рослин відкрили епоху динозаврів, а для ринхозаврів ознаменували кінець їхнього існування.

Раніше Фокус писав про древнє кладовище вимерлих гігантів: знайдено скам'янілості гомфотерів, яким 6 млн років.

А також ми розповідали про жах із дна океану. Вчені воскресили вигляд древнього монстра, який жив на Землі 300 млн років тому.