Парк Юрського періоду. Вчені нарешті відповіли, чи можемо ми справді воскресити динозаврів

Чи можливо клонувати динозавра або знайти інший спосіб повернути динозаврів? Хоча "Парк Юрського періоду" представив ідею вилучення ДНК динозаврів з комара, що потрапив у бурштин, реальність така, що ми ще не знайшли жодної ДНК цих древніх тварин.

Найстарішому зразку ДНК у викопних рештках лише близько мільйона років, тоді як динозаври вимерли 66 мільйонів років тому. Однак у динозаврів збереглися еритроцити та інші елементи м'яких тканин, які можуть запропонувати потенційні шляхи для отримання ДНК у майбутньому, пише IFLScience.

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Серед альтернативних методів, які досліджуються, — зворотна інженерія, коли генетикою птахів маніпулюють, щоб отримати щось схоже на динозавра, оскільки птахи вважаються прямими нащадками динозаврів.

Що стосується використання законсервованих у бурштині комарів, то, хоча зовнішнє хітинове лушпиння комах можна знайти, внутрішній вміст, зокрема кров, не зберігається. Однак комар, що зберігся в озерному осаді, містив продукти розпаду гемоглобіну, що вказує на наявність крові, хоча він і не з тієї ж епохи, що й динозаври.

Концепція використання ДНК жаби для заповнення прогалин у геномі динозавра, як це показано в "Парку Юрського періоду", має кілька серйозних недоліків. Щоб ідентифікувати відсутні частини геному, для початку потрібно мати повний геном.

Крім того, жаби є малоймовірним вибором, оскільки птахи набагато ближчі родичі динозаврів. Наратив фільму вимагав, щоб динозаври могли змінювати стать і розмножуватися, що деякі жаби можуть робити, але цей вибір не враховував тісніші генетичні зв'язки між динозаврами і людьми.

Colossal Biosciences, як компанія, що займається вимиранням і збереженням видів, прагне повернути вимерлі види, розуміючи гени, пов'язані з ключовими фізичними ознаками. Вони зосереджені на таких тваринах, як шерстистий мамонт, тилацин та додо. Для отримання стародавньої ДНК вимерлого виду необхідні зразки тканин, що може бути складним завданням, залежно від умов і віку зразків. Побудова еталонного геному з цих зразків має вирішальне значення.

Коли йдеться про повернення динозаврів, необхідно враховувати численні виклики. Динозаври існували протягом величезного періоду часу, і різні види жили в різні часи. Співіснування різних динозаврів було б своєрідним, оскільки багато з них вже вимерли, коли інші блукали Землею. Крім того, постає питання харчування, оскільки трава, яка є звичним джерелом їжі сьогодні, за часів динозаврів ще не розвинулася.

Будова зубів динозаврів та їхня здатність безперервно змінювати зуби протягом усього життя також викликає занепокоєння щодо потенційних проблем, пов'язаних із вживанням трави або з новими видами рослин.

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