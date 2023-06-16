Стародавні гігантські акули. Чи може мегалодон досі жити на Землі: вчені відповіли

Мегалодони мільйони років тому були найбільшими морськими хижаками на Землі. Ходять чутки, що ці величезні акули не вимерли, а продовжують жити в глибинах океанів.

В Інтернеті ширяться чутки про те, що гігантська стародавня акула мегалодон насправді не вимерла мільйони років тому, а продовжує жити на Землі. Вчені розповіли, чи це може бути правдою, пише Live Science.

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У період історії Землі між 20 млн і 3,6 млн років тому в океанах планети головним морським хижаком була гігантська акула мегалодон. Ці тварини мали довжину приблизно 18 метрів, а довжина їх зубів була в 3 рази більша, ніж у сучасної білої акули, довжина якої не перевищує 5 метрів. Мегалодони знаходилися на вершині харчового ланцюга в той далекий час, доки не вимерли. Принаймні жодних ознак їх існування не було виявлено після позначки 3,6 млн років тому.

Чи можуть жити стародавні акули і зараз на Землі?

Але зараз у соціальних мережах та у YouTube можна знайти багато різних відеороликів, у яких їхні автори стверджують, що насправді мегалодони й досі живуть на Землі. При цьому автори докладно розповідають як саме ці гігантські акули могли вижити, завдяки чому ці відео набирають мільйони переглядів.

Це схоже на ще одну теорію змови і швидше за все, вона пов'язана з тим, що досі людство, яке знає багато про інші планети та зірки, має недостатньо інформації про те, що приховують глибини океанів. Тому постає питання: чи могли мегалодони вижити і чи можуть вони й досі ховатися десь в океанах Землі?

За словами Джека Купера з Університету Суонсі, Велика Британія, будь-які чутки про те, що мегалодони ховаються десь у недосліджених глибинах океанів нашої планети, не мають жодної наукової основи. Вчений каже, що вони вимерли мільйони років тому і будь-які припущення щодо цього – це звичайна спекуляція.

Мегалодони мільйони років тому були найбільшими морськими хижаками на Землі Фото: wikipedia

Серед головних причин того, що мегалодони зараз не живуть на Землі, Купер називає:

Якби гігантські акули все ще існували, то харчовий ланцюг виглядав би інакше;

Мегалодони мешкали в прибережних регіонах, а тому їх уже б помітили;

Морські екосистеми мали змінитись, якби мегалодон був усе ще живий, адже це був найвищий морський хижак;

Кити, які були основною здобиччю мегалодонів, не змогли б еволюціонувати до величезних розмірів, якби ці стародавні акули не вимерли.

"Сучасні морські харчові ланцюги сформувалися частково завдяки тому, що мегалодони зникли. Також їхнє вимирання призвело до подальшої еволюції деяких найбільших морських ссавців. Тому точно можна сказати — мегалодони не живуть зараз на Землі", — говорить Купер.

Можливо мегалодони живуть у найглибших місцях Землі?

Автори чуток про сучасне існування мегалодонів на Землі вказують на те, що ці акули можуть ховатися в найглибших місцях на планеті, наприклад, у Маріанській западині. Це найглибше місце на Землі та його глибина становить майже 11 км.

За словами Купера, хоча досі продовжуються дослідження різних найглибших місць у наших океанах, гігантські акули не змогли б вижити в таких умовах. Навіть одному мегалодону не вистачило б їжі для того, щоб вижити тут, не кажучи вже про популяцію цих хижаків, каже вчений.

Як вимерли мегалодони?

За словами Кеншу Шімада з Університету Де Поля, Чикаго, США, немає жодних доказів того, що ці гігантські акули й досі існують. І щоб зрозуміти, чому ці хижаки не змогли б вижити у сучасних умовах, треба знати, як вони вимерли.

Немає жодних доказів того, що ці гігантські акули досі існують Фото: iStockPhoto

Головні теорії свідчать, що:

Мегалодони зникли через зміну клімату;

Мегалодони зникли через те, що не витримали конкуренції з білою акулою, яка саме з'явилася кілька мільйонів років тому;

Мегалодони вимерли завдяки поєднанню кількох факторів, включаючи зазначені вище.

Вчені схиляються до першої теорії, адже в епоху пліоцену (від 5,3 млн. до 2,6 млн. років тому) на Землі відбулися зміни клімату і рівень світового океану знизився.

Це призвело до того, що змінилося прибережне місце існування цих хижаків і звичайно ж стало менше їжі. Сьогоднішній рівень світового океану ще нижчий, тому мегалодони не могли б знайти достатньо здобичі у прибережних регіонах для того, щоб вижити, вважають вчені.

За словами Купера, якби мегалодон все ж таки вижив, то на цих акул почалося б масове полювання, адже зараз саме великі акули стають жертвами браконьєрів. Тому люди точно знали б, що мегалодон все ще існує десь на Землі.

Як уже писав Фокус, американський дайвер знайшов зуб мегалодону завдовжки 14 сантиметрів біля узбережжя Флориди.

Також Фокус писав про те, що у Великій Британії виявили зуб мегалодону віком у 20 млн років.