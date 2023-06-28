Курячий бог на Марсі. На Червоній планеті знайшли об'єкт немарсіанського походження (фото)

Марсохід Perseverance надіслав на Землю фотографію об'єкта, схожого на відомий десерт.

Під час своєї подорожі по Червоній планеті марсохід NASA виявив дуже незвичайний дірявий камінь, який із першого погляду нагадує відомий десерт — донат. Учені припускають, що цей камінь міг прилетіти з космосу, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Марсохід NASA продовжує вивчати поверхню Марса та шукає можливі ознаки того, що ця планета колись була заселена живими мікроорганізмами. Під час своєї подорожі по Червоній планеті марсохід Perseverance постійно робить знімки навколишньої місцевості й іноді знаходить дуже незвичайні за зовнішнім виглядом об'єкти.

Нову фотографію з Марса, яку надіслав Perseverance, оприлюднили вчені з Інституту SETI, що в США, які так само, як і марсохід, шукають ознаки позаземного, щоправда, розумного життя в космосі.

На цьому знімку видно великий камінь із отвором у центрі, який нагадує за своїм зовнішнім виглядом такий десерт як донат або курячого бога — камінь із отвором посередині. Цей камінь має темний колір, і його оточують такі ж камені, тільки меншого розміру, що може вказувати на їхнє спільне походження. Учені вважають, що і "позаземний донат", і інші камені, можливо, прилетіли з космосу.

Марсохід Perseverance надіслав на Землю фотографію об'єкта, схожого на відомий десерт Фото: NASA

Представники Інституту SETI висловили припущення, що цей дірявий камінь і його дрібніші "друзі" можуть бути осколками астероїда, тобто метеоритами, які впали на Марс. Але, найімовірніше, впав тільки один великий метеорит, а решта дрібного каміння є саме його осколками, які відвалилися під час падіння на Червону планету.

Насправді нова знахідка не є чимось унікальним, хоча камінь має справді незвичний вигляд. Ще в лютому 2021 року, за кілька тижнів після приземлення на Марсі, марсохід Perseverance також виявив камінь, який, як припускають, прибув із космосу та є метеоритом.

До речі, виявлений марсоходом Perseverance "донат" — це вже не перший камінь схожої форми на Марсі, про який знають учені. Ще 9 років тому марсохід Opportunity виявив схожий камінь, що має білий колір зовні та червоний всередині. Тоді вчені з NASA також порівняли цей камінь із земним десертом.

Уже 2,5 року Perseverance займається дослідженням величезного 45-кілометрового кратера Єзеро на Марсі Фото: NASA

А в лютому цього року, як уже писав Фокус, марсохід Curiosity, який за свою 11-річну кар'єру на Червоній планеті знайшов кілька дивних структур, виявив незвичайний камінь із металу, що отримав назву "Какао".

Нагадуємо, що вже 2,5 року Perseverance займається дослідженням величезного 45-кілометрового кратера Єзеро на Марсі. Науковці знайшли підтвердження того, що тут мільярди років тому розташовувалися озеро й дельта річки. Тут була вода в рідкому вигляді. Марсохід продовжує збирати зразки місцевої породи, які будуть відправлені на Землю на початку наступного десятиліття.

Як уже писав Фокус, учені з NASA показали нові фотографії Марса, але цього разу в ультрафіолетовому світлі.

Нові знімки Марса також показали і вчені з Європейського космічного агентства, як уже писав Фокус.