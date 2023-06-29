Найдавніший у Північній Америці: виявлено новий вид рептилій, що жили 100 млн років тому

У південному регіоні штату Юта, США, зробили важливе наукове відкриття. Палеонтологи розкопали останки мозазавра, зубастої рептилії, яка колись жила в морі приблизно 94 мільйони років тому.

Згідно з нещодавнім дослідженням, опублікованим у понеділок (26 червня), ця рептилія представляє абсолютно новий вид і є найдавнішою скам'янілістю мозазавра, коли-небудь знайденою в Північній Америці, пише Live Science.

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Протягом крейдяного періоду, який тривав від 145 до 66 мільйонів років тому, мозазаври панували серед інших морських рептилій. Територія, на якій відбулося це відкриття, тоді була частиною Західного внутрішнього моря — первісного моря, що простягалося від Мексиканської затоки до Полярного кола, фактично розділяючи те, що ми зараз знаємо як Північну Америку, на два різних сухопутних масиви.

Багато мозазаврів, що процвітали поряд з динозаврами, могли похвалитися видовженими хвостами та веслоподібними придатками, які дозволяли їм переслідувати здобич у воді. Згідно з дослідженням 2014 року, деякі особини досягали дивовижної довжини 17 метрів.

На відміну від них, цей нещодавно описаний вид мозазавра, за оцінками, сягав лише 3 метри в довжину.

"Під час відкладення тропічних сланців, близько 94 мільйонів років тому, мозазаври були ще дуже маленькими, примітивними і перебували на ранніх стадіях еволюції, щоб стати повністю пристосованими до морського середовища", — пояснив Баррі Олбрайт, палеонтолог з Університету Північної Флориди і співавтор дослідження.

Олбрайт також зазначив, що через ці фактори скам'янілостей мозазаврів не вистачає і їх важко знайти.

У 2012 році вчені виявили перший фрагмент скам'янілості мозазавра, розпочавши кропіткий процес, який тривав протягом наступних двох польових сезонів. Завдяки їхнім цілеспрямованим зусиллям вдалося відновити майже половину істоти, що в кінцевому підсумку дозволило їм класифікувати її як абсолютно новий вид.

Майкл Полчин, палеонтолог з Південного методистського університету в Техасі та Утрехтського університету в Нідерландах, який був провідним автором дослідження, розповів, що скам'янілість витримувала вивітрювання на поверхні протягом багатьох років і знайдена в декількох частинах.

Як данину пам'яті одному зі своїх волонтерів, Стіву Далу, і як вшанування міражів, які часто спостерігаються в спекотних тропічних сланцях влітку, дослідники дали новознайденому виду назву Sarabosaurus dahli, що перекладається як "ящірка пустельних міражів".

Дослідники розповіли, що ранні види мозазаврів були схожі на ящірок і мали відносно примітивні кінцівки порівняно з їхніми пізнішими побратимами, які мали обтічне тіло, що дозволило їм домінувати в морях.

Однак S. dahli відрізнявся від інших ранніх форм мозазаврів особливостями кровопостачання головного мозку. Ця унікальна особливість могла сприяти його кращій адаптації до морського середовища, як показало дослідження.

Полчин припустив, що ця особлива адаптація може бути пов'язана з протидією ефектам глибокого або тривалого занурення в цій групі. Команда вчених дійшла висновку, що S. dahli робить значний внесок у наше розуміння еволюції мозазаврів, проливаючи світло на час виникнення основних підрозділів (підродин) у цій групі істот — події, що відбулися набагато раніше, ніж вважалося раніше.

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