Жив 3 млн років тому. Виявлено останки одного з найменших пінгвінів на Землі (фото)

Цей новий вид давно вимерлих птахів може бути предком сучасних найменших пінгвінів на нашій планеті.

На території Нової Зеландії зараз мешкають три види пінгвінів і серед них — найдрібніший представник цих нелітаючих птахів. Цей вид має назву малий або блакитний пінгвін. Але нещодавно вчені виявили тут два скам'янілих черепа стародавніх пінгвінів. Це відкриття припускає, що на Землі 3 млн років тому жили ще менші пінгвіни, а також цей новий вид, який отримав назву Eudyptula wilsonae, може бути предком малого пінгвіна, пише IFLScience.

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Вчені з Нової Зеландії виявили на території країни два скам'янілих черепа абсолютно нового виду давно вимерлих пінгвінів. Результати нового дослідження були опубліковані у виданні The Journal of Paleontology і як показав аналіз, ці скам'янілості за розмірами трохи менші за черепи сучасних малих пінгвінів, але дуже на них схожі.

Учені з Нової Зеландії виявили на території країни два скам'янілі черепи абсолютно нового виду давно вимерлих пінгвінів Фото: IFLS

Попередні результати дослідження показують, що цей вид стародавніх пінгвінів, який назвали Eudyptula wilsonae (тобто малий пінгвін Вілсон, назва дана на честь орнітологині Керрі-Джейн Вілсон), може бути прямим предком малих, або блакитних, пінгвінів, які живуть нині. Ці нелітаючі птахи вважаються найменшими з усіх пінгвінів, які живуть на Землі, і їхній зріст становить приблизно 30 см, а важать вони близько 1,5 кг.

Сучасний малий пінгвін Фото: Wikipedia

За словами авторів дослідження, точно визначити розмір Eudyptula wilsonae поки що складно, адже крім черепа не виявлено інших скам'янілих кісток. Але з огляду на те, що череп стародавнього птаха трохи менший, можна припустити, що він був також трохи меншим за свого нащадка, який живе нині.

Так міг виглядати стародавній пінгвін Eudyptula wilsonae Фото: IFLScience

Варто сказати, що нещодавно в Новій Зеландії виявили останки одних із найбільших пінгвінів, які коли-небудь жили на Землі. Вчені вважають, що їхній зріст був порівнянний зі зростом людини. Новий вид гігантських нелітаючих птахів, яких тепер вважають найважчими пінгвінами з усіх пінгвінів, що жили на Землі, отримав назву Kumimanu fordycei. Ці стародавні пінгвіни жили приблизно 55 млн років тому і важили 154 кг.

Що ж стосується виду Eudyptula wilsonae, то завдяки скам'янілостям вчені сподіваються отримати нову інформацію про те, як пінгвіни вижили в стародавніх морях, які були набагато теплішими, ніж сьогодні. За словами вчених, розмір тіла і форма черепа дуже маленьких пінгвінів не особливо змінилася за мільйони років еволюції, попри зміни клімату і навколишнього середовища за цей період часу.

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