Холод, голод, знищення: 5 основних теорій, як вимерли неандертальці

Зникнення неандертальців — це подія, яка зацікавила безліч науковців. Попри те, що існує безліч теорій, жодну з них не можна підтвердити або спростувати повністю.

Неандертальці (Homo neanderthalensis) жили в період пізнього плейстоцену (230 000—27 000 роках до н. е.) на території Європи та Західної Азії. Їхня назва походить від долини Неандерталь (Neandertal) у Північній Вестфалії (Німеччина), де вперше археологи знайшли та описали останки.

Однак попри численні дослідження та знахідки, науковці й досі не можуть пояснити, що саме стало причиною зникнення цього виду майже 50 тис. років тому. Фокус зібрав найпопулярніші теорії причин їхнього вимирання.

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Знищення людьми

Напевно, однією з найпопулярніших теорій є знищення неандертальців людьми. Цілком ймовірно, що будучи краще пристосованими до викликів природи та маючи досконаліші технології, людство могло знищити неандертальців.

У нещодавньому дослідженні йдеться про те, що наша здатність "дегуманізації" могла допомогти вчинити геноцид. Це виглядає правдоподібно, оскільки в історії можна зустріти чимало прикладів тотального знищення людей через їхню "несхожість", починаючи від колонізації Азії, закінчуючи нацистською Німеччиною.

Аналогічно наші предки могли вчинити й з неандертальцями, які стали для них перешкодою на шляху експансії.

Ймовірно, наша здібність до уявної "дегуманізації" інших сприяла тому, що ми стали панівним видом на Землі. Проте ця теорія водночас спекулятивна, оскільки спирається лише на історичний досвід людства та не підтверджена жодними доказами.

Череп неандертальця Фото: Вікіпедія

Втрата контролю ресурсів

Інша теорія теж пов’язана з експансією людей: через появу нового виду в ареалах існування неандертальців, природніх ресурсів не вистачало. Внаслідок цього, неандертальці не могли змагатися з людьми в боротьбі за їжу.

Територія поширення та проживання Homo neanderthalensis в Європі Фото: Вікіпедія

Це пояснюється тим, що їхні технології були простішими за технології наших предків. Неандертальці переважно використовували примітивні інструменти з каменю, кісток та дерева, в той час як люди вже вміли працювати зі шкірою, робити леза та риболовні гачки.

Також неандертальці, ймовірно, не мали таких складних соціальних структур, як наш вид, що ускладнювало їхню співпрацю. Наші предки обмінювалися досвідом та використовували колективні стратегії для полювання.

У результаті цього, люди здобули перевагу в конкурентній боротьбі за ресурси. Вони могли більше залучати природні ресурси для своїх потреб, що забезпечувало їхню перевагу над неандертальцями.

Виверження супервулкана

Приблизно в той самий час, коли зникли неандертальці, відбулося виверження супервулкана Campi Flegrei (Флегрейські поля). Він розташований неподалік Неаполю, Італія, і з 1538 року не проявляв ознак активності, до недавнього часу.

Виверження 40 тис. років тому, яке потенційно могло призвести до зникнення неандертальців, було найпотужнішим в Європі за останні 200 тис. років. Цей вибух призвів до зміни клімату: на наступний рік після виверження в Європі почалося похолодання від 2 до 4 градусів за Цельсієм. Цей період був холоднішим, ніж так званий Малий льодовиковий період, що тривав з 14-го по 19-те століття.

Карта, що показує кальдеру Флегрейські Поля

У 2014 році науковці розробили кліматичну модель, щоб дізнатися, чи могло виверження вплинути на вимирання неандертальців. Дослідники дійшли суперечливих висновків: з одного боку, неандертальці постраждали через виверження, проте вони були далеко від епіцентру кліматичних змін.

Існує навіть припущення, що виверження супервулкана у певний спосіб допомогло неандертальцям прожити довше: на той момент перші люди вже прибули до Європи та розпочали експансію. Дослідники вважають, що вулканічні опади могли затримати втручання Homo sapiens до ареалів проживання неандертальців.

Хвороби людей

Останнім часом науковці знаходять все більше доказів того, деякі хвороби сучасних людей походять саме від неандертальців: наприклад, у Франції знайдено кістку неандертальця, уражену остеоартрозом, а так звана "хвороба вікінгів" пов’язана з мутаціями в ДНК, частина з яких успадкована саме від них. І це не всі приклади, виявлені науковцями.

Цей розлад, відомий як хвороба вікінгів, характеризується постійним згинанням певних пальців під кутом Фото: Pexels

Проте, якщо деякі хвороби прийшли до нас від неандертальців, то чи не могли "наші" хвороби передатися їм?

Історії відомі прикрі випадки, коли через хвороби, завезені колонізаторами, страждало місцеве населення. Це відбувалося через те, що корінні народи не мали попередніх контактів з патогенами наших хвороб, тож організм не міг дати імунну відповідь.

Цілком ймовірно, що така ж доля спіткала й неандертальців, які через контакт з людиною почали хворіти на нові для організму болячки. "Первинний контакт" між людьми й неандертальцями міг призвести до масового спаду населення й епідемій.

Змішання з людьми

Ґрунтуючись на тому, що в нашому геномі присутні гени неандертальців, які відграють роль у формуванні певних рис та впливають на імунну систему, можна стверджувати, що принаймні частково, неандертальці змішалися з нашими предками.

Проте є теорія, яка припускає що наш вид просто "поглинув" неандертальців внаслідок схрещення: наші види співіснували приблизно 5 тис. років. Цю теорію підтверджує дослідження британських вчених: вони вивчили екземпляри зубів, виявлені між 1910 і 1911 роками на місці древньої стоянки Ла-Котт-де-Сен-Брелад, на острові в протоці Ла-Манш.

Хоча всі екземпляри зубів мали деякі характеристики неандертальців, їхня форма та інші особливості більше нагадували зуби сучасних людей. Внаслідок цього сценарій гібридного походження людства стає правдоподібнішим та потребує детального вивчення.

Загалом, неможливо стверджувати, що якась з цих теорій є правильною, а всі інші хибні: цілком можливо, що насправді зникнення неандертальців спричинене комплексом подій, які включають усі перераховані здогадки.

Ми можемо тільки сподіватися, що в майбутньому дослідники зможуть дати точну відповідь на причини вимирання цих древніх людей.

Раніше Фокус писав про те, якою мовою неандертальці спілкувалися.

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