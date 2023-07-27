Шпигунські пристрасті: як за допомогою парасолі в часи холодної війни вбили телеведучого BBC

У вересні 1978 року в Лондоні у таємничий спосіб вбили Георгія Маркова, телеведучого BBC. Він був політичним дисидентом, що переїхав із Болгарії. Ймовірно, причиною смерті стала маленька куля, наповнена отрутою і захована в парасолі.

7 вересня 1978 року, близько 13:30, Георгій Марков, болгарський телеведучий BBC, опинився у владі, здавалося б, буденної події, яка призвела до трагічного повороту подій. Чекаючи на автобус на мосту Ватерлоо, він раптом відчув різкий поштовх у задню частину правого стегна, пише IFLScience.

Обернувшись, він побачив людину, яка підіймала парасольку, що впала, потім попросила вибачення з іноземним акцентом і швидко поїхала на таксі. Не зважаючи на інцидент, Марков попрямував на своє робоче місце в BBC.

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Дійшовши до свого кабінету, він помітив кров на джинсах і відчув сильний біль. Він показав колезі червону пляму на задній частині стегна, яка нагадувала запалену ділянку. Того вечора Маркову стало дуже погано, чоловік не зміг виконувати свої обов'язки, оскільки його вирвало і піднялася висока температура. Наступного дня його стан погіршився, що змусило звернутися за медичною допомогою. Хоча його кров'яний тиск був у нормі, прискорений пульс викликав занепокоєння.

Медичний огляд виявив затверділу запалену ділянку на правому стегні Маркова діаметром 6 см з невеликим 2-міліметровим проколом в центрі. Рентген не виявив жодних сторонніх предметів, але зразок крові взяли для подальшого токсикологічного аналізу.

Попри медичні зусилля, стан здоров'я Маркова погіршувався, що призвело до некрозу ниркових канальців, припинення виділення сечі, зниження базальної температури та кривавої блювоти. 11 вересня 1978 року в Маркова сталася зупинка серця, що призвела до його смерті.

Щоб встановити причину смерті, експерти провели розтин, який виявив крихітну кульку в правому стегні. Кулька мала два невеликих отвори, просвердлені під кутом 90 градусів, що утворювали Х-подібну порожнину, призначену для утримання мізерної кількості отрути.

Ця знахідка дала підстави вважати, що Маркова вбили за допомогою прихованої зброї, можливо, в спеціально сконструйованій парасольці.

Природа отрути залишалася загадкою, оскільки ні на кулі, ні на тілі Маркова не виявили жодних її слідів. Судово-медичні експерти заглибилися в симптоми Маркова, щоб ідентифікувати токсичну речовину, яка спричинила отруєння.

Їхнє розслідування привело до підозри, що винуватцем міг бути рицин — високотоксичний глікопротеїн, який отримують із рослини ливарних бобів. Всього 0,5 міліграма рицину може виявитися смертельним для дорослої людини, а його симптоми, які включають блювоту, запаморочення, діарею і високу температуру, збігаються з тими, які відчув Марков.

Тісні зв'язки Болгарії з Радянським Союзом в епоху холодної війни означали, що таємна поліція країни, тісно пов'язана з КДБ, переслідувала політичних дисидентів, зокрема й Маркова. Він народився в Болгарії і колись був знайомий з Тодором Живковим, генеральним секретарем Болгарської комуністичної партії.

Однак, коли його письменницька діяльність почала виходити за межі урядових обмежень, Марков вирішив переїхати до Лондона у 1970 році. Його відмова повернутися призвела до наклепу та заочного засудження, що зробило його мішенню для вбивства.

За три місяці до смерті Марков отримав анонімне попередження припинити писати для Радіо Вільна Європа (РВЄ) або бути страченим.

Вважалося, що Франческо Гулліно, дансько-італійський оперативник, став убивцею, засланим за наказом болгарських спецслужб і з санкції самого Живкова. Виявлення штабеля спеціальних парасольок у міністерстві внутрішніх справ після падіння режиму Живкова ще більше підкріпило підозри щодо цього вбивства.

Події 7 вересня 1978 року на мосту Ватерлоо назавжди стали темною і трагічною сторінкою у світі шпигунства та політичних інтриг.

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