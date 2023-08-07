Сигнал із глибокого космосу: NASA встановило контакт із міжзоряним апаратом

Фахівцям із NASA вдалося нарешті налагодити зв'язок із космічним апаратом "Вояджер-2", який перебуває на відстані майже 20 млрд км від Землі.

Учені з Лабораторії реактивного руху NASA зробили ще одну спробу налагодити зв'язок із апаратом, який було запущено в космос ще 1977 року, а зараз він перебуває за межами Сонячної системи. І їм це вдалося після двотижневого затишшя, коли ще 21 липня NASA не змогло зв'язатися з "Вояджером-2", пише New Atlas.

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Ще 21 липня внаслідок помилкової команди, надісланої із Землі, в апарата "Вояджер-2", що перебуває на відстані 19,9 млрд км від Землі, стався невеликий зсув його антени, за допомогою якої підтримувався зв'язок із NASA. У результаті, за попередніми оцінками вчених, відновити зв'язок із зондом можна було не раніше 15 жовтня цього року.

Фахівці з Лабораторії реактивного руху NASA сподівалися на те, що "Вояджер-2" продовжить свій політ без команд із Землі, доки його бортовий комп'ютер усе ж поверне в жовтні антену в потрібний напрямок. Але чекати понад 2 місяці в надії на те, що з апаратом нічого не трапиться, — це надто довгий термін, вирішили в NASA. Тому вчені вирішили діяти активніше.

1 серпня, як уже писав Фокус, за допомогою Мережі далекого космічного зв'язку NASA вчені зловили довгоочікуваний сигнал від космічного вже міжзоряного апарата, а це означало, що він принаймні функціонує нормально. Але це був дуже слабкий сигнал.

Оскільки 20-ватний радіосигнал від "Вояджера-2" у 1000 разів слабший, ніж у звичайного FM-передавача, і його все ж таки вловила мережа космічного зв'язку, науковці вирішили послати набагато потужніший сигнал апарату.

Сигнал від міжзоряного зонда було отримано, про що 4 серпня, повідомили вчені з NASA Фото: space.com

Для цього треба було виконати деякі дії, щоб, як заявили в NASA, "міжзоряний крик" досяг своєї мети. Але була ще одна проблема. Для того, щоб переконатися в тому, що посилений сигнал отриманий апаратом, потрібно було чекати цілих 37 годин. Річ у тім, що до "Вояджера-2" сигнал добиратиметься 18,5 години, і стільки ж часу потрібно, щоб отримати відповідь. Після цих дуже важких для вчених 37 годин сигнал від міжзоряного зонда було отримано, про що 4 серпня повідомили вчені з NASA.

Космічний апарат "Вояджер-2" тепер знову передає наукові й телеметричні дані на Землю, як він це робив і раніше. За словами вчених, зонд не відхилився від своєї траєкторії польоту, всі прилади працюють нормально, і він летить далі в міжзоряному просторі, щоб більше ніколи не повернуться додому.

Фокус уже писав про те, що "Вояджер-2" і його "брат-близнюк" "Вояджер-1" уже давно відправляють сигнали в космос у надії зв'язатися з позаземними цивілізаціями. Учені розповіли, коли можна очікувати потенційної відповіді від інопланетян, якщо вони, звісно, існують.

Попри те, що "Вояджер-2" полетів із Землі 45 років тому, все ж нещодавно в NASA вирішили продовжити його наукову місію, адже прилади апарата зможуть працювати нормально ще кілька років, як уже писав Фокус.

Що стосується потенційних інопланетян, то Фокус вже писав про те, що один із відомих учених нещодавно заявив про те, що вже наприкінці серпня або на початку вересня стане відомо, чи існують позаземні цивілізації, чи ні. Це можуть показати результати дослідження, як вважається, уламків позаземного космічного зонда.